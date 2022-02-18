Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua

Скандальный Нацотбор

Пэрис тогда и сейчас

Фриске беременна

Стужук опозорилась

Велика прогулянка

Роман Мендель
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

На кого больше похожа дочь Дмитрия Ступки и Полины Логуновой? (голосование)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 февраля, 15:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Богдане Ступке всего четыре года, но она уже успела покорить пользователей Instagram своей красотой
У Дмитрия Ступки и Полины Логуновой есть четырехлетняя дочь Богдана.
У Дмитрия Ступки и Полины Логуновой есть четырехлетняя дочь Богдана. / Фото: Instagram

Весной 2017 года у внука легендарного Богдана Ступки, актера Дмитрия, и его жены, стилиста-парикмахера, нутрициолога и ведущей Полины Логуновой родилась дочь Богдана.

Два года Ступка и Логунова прятали наследницу от посторонних глаз. Вскоре они наконец-то порадовали фанов и показали свою малышку.

Реклама

Интересно, девочке всего четыре года, но она уже зарабатывает! У самой младшей Ступки есть свой аккаунт в Instagram (конечно же им занимаются родители). Также Богдана снимается в рекламе.

Реклама

Осенью 2021 года звездная семейка переехали в США . Там дочь Ступки ходит в садик и отлично уже говорит по-английски, что очень радует ее родителей.

Реклама

Ранее Дмитрий Ступка признавался, что его дочь унаследовала актерские гены знаменитой династии. Девочка не стесняется публики, а еще она любит петь. Однако неизвестно, решит ли Богдана пойти дальше по стопам отца или же выберет другой путь.

Поклонники часто спорят, на кого похожа Богдана: на папу или маму. Предлагаем вам подумать и проголосовать.

Напомним, ранее также голосовали, на кого больше похож сын Потапа и Ирины Горовой.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
18 февраля. Мейс Джеймс-Эрнест. Ровно 70 лет назад родился историк, политолог, публицист, автор термина Голодомор, общественный деятель…
История дня - за минуту
Chief and love
Интересно увидеть лицо девушки Эктора Хименса-Браво?
Больше об Экторе

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять