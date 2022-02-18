Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

Періс тоді і зараз

Фріске вагітна

Стужук зганьбилася

Велика прогулянка

Роман Мендель
СЬОГОДНІ Зірки Українські

На кого більше схожа донька Дмитра Ступки та Поліни Логунової? (голосування)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 лютого, 15:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Богдані Ступці лише чотири роки, але вона уже встигла підкорити користувачів Instagram своєю красою
У Дмитра Ступки та Поліни Логунової є чотирирічна донечка Богдана.
У Дмитра Ступки та Поліни Логунової є чотирирічна донечка Богдана. / Фото: Instagram

Навесні 2017 року в онука легендарного Богдана Ступки, актора Дмитра, та його дружини, стиліста-перукаря, нутриціолога та ведучої Поліни Логунової народилась донечка Богдана.

Два роки Ступка та Логунова оберігали спадкємицю від сторонніх очей. Згодом вони нарешті порадували фанів і показали свою крихітку.

Реклама

Цікаво, дівчинці лише чотири роки, але вона вже заробляє! Наймолодша Ступка має власний акаунт в Instagram (звісно ж ним займаються батьки). Також Богдана знімається в рекламі.

Реклама

У весні 2021 року зіркова сімейка переїхали до США. Там донька Ступки ходить у садок і відмінно вже говорить англійською, що дуже тішить її батьків.

Реклама

Раніше Дмитро Ступка зізнавався, що його донька успадкувала акторські гени знаменитої династії. Дівчинка не соромиться публіки, а ще вона любить співати. Проте не відомо, чи Богдана вирішить піти далі стопами батька чи ж обере інший шлях.

Шанувальники часто сперечають, на кого ж схожа Богдана: на тата чи маму. Пропонуємо і вам подумати та проголосувати.

Нагадаємо, раніше також голосували, на кого більше схожий син Потапа та Ірини Горової.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
18 лютого. Мейс Джеймс-Ернест. Рівно 70 років тому народився історик, політолог, публіцист, автор терміну Голодомор, громадський діяч...
Історія дня - за хвилину
Chief and love
Цікаво побачити обличчя дівчини Ектора Хіменеса Браво?
Більше про Ектора

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти