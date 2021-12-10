Надія Мейхер не любить відпочивати в Україні: Не хочеться, щоб до мене підходили

Українські зірки люблять проводити відпустки на різних курортах, розташованих на батьківщині та за кордоном. Де ж любить відпочивати співачка Надія Мейхер? Читайте нижче

Надія Мейхер розповіла, чому не відпочиває в Україні. / Фото: instagram.com/nadyameiher, пресслужба

Зустріти українських зірок на відпочинку — звичайна справа. Ба більше, вони самі активно розповідають про свої канікули у Мережі. Згадайте лише Олю Полякову, яка нещодавно разом з сім'єю розкішно відпочивала на Мальдівах.

Деякі селебретіс віддають перевагу відпочинку на території України – Карпати, Одеса та інші міста, а деякі полюбляють мандрувати у далекі краї.

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От ексучасниця гурту "ВІА ГРА", який днями презентував новий кліп, Надія Мейхер вже багато років не проводила відпустку на українських курортах.

Надія Мейхер любить відпочивати за кордоном. / Фото: instagram.com/nadyameiher

Наприклад, цього літа Надія разом із дітьми відпочивала у мами в Італії — туди Галина Грановська десятки років тому поїхала на заробітки, а згодом залишилася жити, повідомляє Новий канал.

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Артистка зізналась, що почувається там значно комфортніше, ніж в Україні.

Не дуже люблю відпочивати в пострадянському просторі, бо там мене всі знають. Не те щоб це дуже бентежило. У повсякденному житті я нормально ставлюся до цього, але коли в мене відпочинок, не хочеться, щоб підходили і просили сфотографуватися, – розповіла Надія.

За словами Мейхер, за кордоном значно простіше, хоч "там теж є люди з пострадянського простору, які її впізнають, але їх значно менше".

Востаннє Надія відпочивала в українських Карпатах майже 10 років тому. І хоча загалом їй дуже сподобалася природа, бажання залишатися невпізнаною переважує.

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До речі, раніше донька Анастасії Заворотнюк показала улюблений курорт мами. Де зірка "Моєї прекрасної няні" любить проводити час – читайте тут.