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Надія Мейхер не любить відпочивати в Україні: Не хочеться, щоб до мене підходили

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
10 грудня, 23:00
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Українські зірки люблять проводити відпустки на різних курортах, розташованих на батьківщині та за кордоном. Де ж любить відпочивати співачка Надія Мейхер? Читайте нижче
Надія Мейхер розповіла, чому не відпочиває в Україні.
Надія Мейхер розповіла, чому не відпочиває в Україні. / Фото: instagram.com/nadyameiher, пресслужба

Зустріти українських зірок на відпочинку — звичайна справа. Ба більше, вони самі активно розповідають про свої канікули у Мережі. Згадайте лише Олю Полякову, яка нещодавно разом з сім'єю розкішно відпочивала на Мальдівах.

Деякі селебретіс віддають перевагу відпочинку на території України – Карпати, Одеса та інші міста, а деякі полюбляють мандрувати у далекі краї.

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От ексучасниця гурту "ВІА ГРА", який днями презентував новий кліп, Надія Мейхер вже багато років не проводила відпустку на українських курортах.

Надія Мейхер любить відпочивати за кордоном.
Надія Мейхер любить відпочивати за кордоном. / Фото: instagram.com/nadyameiher

Наприклад, цього літа Надія разом із дітьми відпочивала у мами в Італії — туди Галина Грановська десятки років тому поїхала на заробітки, а згодом залишилася жити, повідомляє Новий канал.

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Артистка зізналась, що почувається там значно комфортніше, ніж в Україні.

Не дуже люблю відпочивати в пострадянському просторі, бо там мене всі знають. Не те щоб це дуже бентежило. У повсякденному житті я нормально ставлюся до цього, але коли в мене відпочинок, не хочеться, щоб підходили і просили сфотографуватися, – розповіла Надія.

За словами Мейхер, за кордоном значно простіше, хоч "там теж є люди з пострадянського простору, які її впізнають, але їх значно менше".

Востаннє Надія відпочивала в українських Карпатах майже 10 років тому. І хоча загалом їй дуже сподобалася природа, бажання залишатися невпізнаною переважує.

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До речі, раніше донька Анастасії Заворотнюк показала улюблений курорт мами. Де зірка "Моєї прекрасної няні" любить проводити час – читайте тут.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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