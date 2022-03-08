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Как хит Тома Оделла Another love стал неофициальным гимном Украины в TikTok

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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8 марта, 22:43
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Как песня Тома Оделла связана с Украиной
Как песня Тома Оделла связана с Украиной / Фото: YouTube, TikTok

В TikTok популярной может стать абсолютно любая песня, даже если она была выпущена 10 или 20 лет назад. Но сегодня мы расскажем о хите 2013-го – Another love. Это, пожалуй, самая известная и трогательная композиция британского певца Тома Оделла, которая в самое трудное для нашей страны время согревает тысячи пользователей соцсети.

Коротко о песне и Томе

Том Оделл несколько раз выступал в Украине, все его песни очень экспрессивны, эмоциональны и наполнены меланхолией.

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На самом деле трек Another love никак не связан с Украиной. В нем Том поет о борьбе за любовь, о том, что он хочет "плакать, научиться любить", но всего его слезы уже "выплаканы ради другой любви".

Но при чем здесь Украина?

Как мы упомянули ранее, завируситься в TikTok может буквально любая песня, так и Another love пользователи выбрали в качестве аудиодорожки к своим видео. Особенно много таких роликов стало появляться с начала войны в Украине.

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Вот, несколько из них:

@rinakosh20

My home my Ukraine

Another love – .

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@krisstxn my home. my ukraine #ukraine Another love – .

@abramovavlada#ukraine# Another love – .

Сам Том написал в TikTok, что он очень "польщен" тем, что его песню используют так много украинцев для своих видео.

Да здравствует Украина. Я должен приехать и мы должны спеть ее вместе, — написал Оделл.

Скриншот: tiktok.com/@tompeterodell

Музыка, как и любой другой вид творчества, – это выражение надежды, силы, любви, протеста, в конце концов – это передача информации. Особенно в военное время, когда одним людям необходимо поднять боевой дух, а другим – заявить о солидарности и вере в лучшее.

Помимо песни Another love, в топе украинского TikTok сейчас Океан Ельзи и Stefania, с которой Kalush Orchestra должны представлять Украину на "Евровидении-2022". Все будет Украина!

@justuliana18

Stefania (Kalush Orchestra) – KALUSH

Ранее Jerry Heil решила объединиться со своими поклонниками и написать совместную песню, посвященную противостоянию украинской армии с российскими оккупантами.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

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Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
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