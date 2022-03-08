Как хит Тома Оделла Another love стал неофициальным гимном Украины в TikTok

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Как песня Тома Оделла связана с Украиной / Фото: YouTube, TikTok

В TikTok популярной может стать абсолютно любая песня, даже если она была выпущена 10 или 20 лет назад. Но сегодня мы расскажем о хите 2013-го – Another love. Это, пожалуй, самая известная и трогательная композиция британского певца Тома Оделла, которая в самое трудное для нашей страны время согревает тысячи пользователей соцсети.

Коротко о песне и Томе

Том Оделл несколько раз выступал в Украине, все его песни очень экспрессивны, эмоциональны и наполнены меланхолией.

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На самом деле трек Another love никак не связан с Украиной. В нем Том поет о борьбе за любовь, о том, что он хочет "плакать, научиться любить", но всего его слезы уже "выплаканы ради другой любви".

Но при чем здесь Украина?

Как мы упомянули ранее, завируситься в TikTok может буквально любая песня, так и Another love пользователи выбрали в качестве аудиодорожки к своим видео. Особенно много таких роликов стало появляться с начала войны в Украине.

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Вот, несколько из них:

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Сам Том написал в TikTok, что он очень "польщен" тем, что его песню используют так много украинцев для своих видео.

Да здравствует Украина. Я должен приехать и мы должны спеть ее вместе, — написал Оделл.

Скриншот: tiktok.com/@tompeterodell

Музыка, как и любой другой вид творчества, – это выражение надежды, силы, любви, протеста, в конце концов – это передача информации. Особенно в военное время, когда одним людям необходимо поднять боевой дух, а другим – заявить о солидарности и вере в лучшее.

Помимо песни Another love, в топе украинского TikTok сейчас Океан Ельзи и Stefania, с которой Kalush Orchestra должны представлять Украину на "Евровидении-2022". Все будет Украина!

Ранее Jerry Heil решила объединиться со своими поклонниками и написать совместную песню, посвященную противостоянию украинской армии с российскими оккупантами.

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