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Настя Каменских нежно поздравила Потапа с днем рождения: я всегда мечтала о таком муже

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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8 мая, 12:57
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8 мая рэпер отмечает 41-й день рождения. По этому случаю жена посвятила ему трогательный пост в соцсети
Настя Каменских призналась в любви Потапу
Настя Каменских призналась в любви Потапу / Фото: instagram.com/kamenskux

Всего несколько дней назад Каменских праздновала 35-летие. Тогда Потап признавался в любви Насте и публично заявлял, что гордится своей женой. Теперь же супруги поменялись местами – артистка поздравляет своего мужа с днем рождения.

В Instagram Каменских опубликовала фото Потапа, сделанное летом 2021 года. Певица поблагодарила вселенную за мужа ее мечты.

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Потапу сегодня исполнился 41 год
Потапу сегодня исполнился 41 год / Фото: instagram.com/kamenskux

Я всегда мечтала о муже, с которым будет не страшно, с которым будет безопасно, а главное – весело. Который окутает своим теплом и любовью. Ты невероятный и очень добрый человек и я благодарна вселенной за тебя. Спасибо за творчество, за вдохновение и за светлый позитивный вайб, особенно в такие темные времена. Я люблю тебя, мой медвеженок. С днем рождения, – написала звезда.

В комментариях к поздравлениям присоединились фанаты и звездные друзья:

  • С именинником. Крепкого здоровья и мирного неба. Вы лучшие.
  • Любовь. Поздравляю именинника.
  • C днем рождения!
  • Поздравляю с днем рождения. Здоровья на долгие годы и безграничного семейного счастья в спокойной и мирной жизни!
Скриншот Instagram

Напомним, сейчас звездные супруги находятся за границей – пара уехали в Испанию еще до начала полномасштабной войны. Артисты активно помогают родине, воюя на информационном фронте и выступая на благотворительных концертах.

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Кстати, сегодня тоже отмечает день рождения телеведущая Лилия Ребрик.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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