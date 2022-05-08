Настя Каменских нежно поздравила Потапа с днем рождения: я всегда мечтала о таком муже

Всего несколько дней назад Каменских праздновала 35-летие. Тогда Потап признавался в любви Насте и публично заявлял, что гордится своей женой. Теперь же супруги поменялись местами – артистка поздравляет своего мужа с днем рождения.
В Instagram Каменских опубликовала фото Потапа, сделанное летом 2021 года. Певица поблагодарила вселенную за мужа ее мечты.
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Я всегда мечтала о муже, с которым будет не страшно, с которым будет безопасно, а главное – весело. Который окутает своим теплом и любовью. Ты невероятный и очень добрый человек и я благодарна вселенной за тебя. Спасибо за творчество, за вдохновение и за светлый позитивный вайб, особенно в такие темные времена. Я люблю тебя, мой медвеженок. С днем рождения, – написала звезда.
В комментариях к поздравлениям присоединились фанаты и звездные друзья:
- С именинником. Крепкого здоровья и мирного неба. Вы лучшие.
- Любовь. Поздравляю именинника.
- C днем рождения!
- Поздравляю с днем рождения. Здоровья на долгие годы и безграничного семейного счастья в спокойной и мирной жизни!
Напомним, сейчас звездные супруги находятся за границей – пара уехали в Испанию еще до начала полномасштабной войны. Артисты активно помогают родине, воюя на информационном фронте и выступая на благотворительных концертах.
Кстати, сегодня тоже отмечает день рождения телеведущая Лилия Ребрик.
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