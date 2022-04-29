Настя Каменских впервые за долгое время показала совместное фото с Потапом в США

Звездные супруги активно помогают Украине, воюя на информационном фронте и выступая на благотворительных концертах

Настя Каменских с Потапом на Latin American Music Awards. / Фото: instagram.com/kamenskux

В соцсети Каменских впервые за время войны опубликовала совместное фото со своим мужем. Супруги вместе были на Latin American Music Awards, где Настя спела хит Black Eyed Peas в поддержку Украины.

Певица написала, что вместе с Потапом они, как и большинство украинских артистов, ежедневно прилагают все усилия, "чтобы как можно больше людей по всему миру знали правду об Украине, поддерживали и помогали нам". Каменских добавила, что они делают все для того, чтобы наше общее горе и жертвы не стали привычными для мира.

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В Instagram артистка опубликовала фото и видео, где они вместе с Потапом предстали на фоне флага Украины в символических сине-желтых цветах.

Верю, что сейчас наша главная миссия – это делать то, что у нас лучше получается – говорить очень громко и на весь мир о том, что происходит! Писать и петь песни, которые будут услышаны во всем мире. Я очень благодарна, что мы с Лешей могли на LatinAMAs в США гордо держать наш флаг и рассказать о ситуации в наших украинских городах, привлечь внимание к проблеме мира в Украине. Спасибо Потапу, что был рядом. Спасибо, что мы Украинцы! – написала Настя.

По словам Каменских, она знает, что сейчас каждый сознательный украинский делает все ради нашей победы. Поэтому звезда уверена, что "мы обязательно вернем мир на родную землю".

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Фолловеры разделись на два лагеря. Одного поблагодарили Каменскую и Потапа за то, что они делают для Украины, другие же сетуют, что звезды якобы отсиживаются за границей:

Какие вы молодцы! Благодаря нашим артистам сейчас весь мир слышит Украину, видит наших талантливых и смелых людей и помогает нам.

Как они за*бали оба.

Пиарщики сраные задолбали уже, домой едьте и помогайте гуманитарной помощью там, где она нужна.

Увлекалась вашим творчеством, а теперь еще и гражданской позицией увлекаюсь!

Лучше вы, как настоящие патриоты, помогали бы в Украине.

Дорогие, Потап и Настя, пойте! О мире, о детях, которым сегодня очень тяжело, о самом важном – Украине, процветании народа.

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Отметим, что Настя Каменских за границей выступает на благотворительных концертах, рассказывает обо всех ужасах войны и призывает помогать украинцам.

Потап активно воюет на информационном фронте против рашистов и также осветляет всю правду о зверствах оккупантов. Кстати говоря, на днях он прошелся по пропагандистке Симоньян.