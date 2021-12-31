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Невесты для Макса Барских – кто из известных красоток подходит артисту больше всего (голосование)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
31 декабря, 10:00
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Он красивый, обаятельный и талантливый, но его сердце свободно – у кого из знаменитых девушек есть шансы завоевать Макса Барских
Невесты для Макса Барских
Невесты для Макса Барских

Известный украинский исполнитель Макс Барских, у которого заметили кольцо на "том самом пальце", считается одним из самых завидных женихов в шоу-бизнесе.

Несмотря на то, что желающих встречаться с ним достаточно много, артист до сих пор одинок. Мы решили пофантазировать и подобрать ему самых подходящих невест.

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Анна Богдан

Анна – узнаваемая украинская модель. Также она увлекается режиссурой, именно это их с Максом и объединило. Девушка приняла участите в создании и съемках его клипа "По секрету".

Богдан воплотила роль страстной музы Барских. Модель и артист настолько вжились в роль влюбленных, что поклонники поверили в чувства между ними. Кто знает, возможно это была совсем не игра на камеру, а их реальные эмоции.

Макс Барских и Анна Богдан
Макс Барских и Анна Богдан / Фото: Коллаж: Сегодня

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Миша Романова

С Мишей певец дружит уже много лет, они действительно очень близки. Журналисты постоянно ищут подтверждение их отношениям, а иногда и прямо спрашивают: есть ли что-то между ними. Романова и Барских лишь улыбаются в ответ и в очередной раз убеждают – только дружба. Но ни для кого не секрет, что от этого к любви – один шаг.

Макс Барских и Миша Романова
Макс Барских и Миша Романова / Фото: Коллаж: Сегодня

Ксюша Попова

Участница "ВИА гры" обожает сниматься в сексуальных фотосессиях – и у нее это хорошо получается. Среди звездных парней разве что Макс может сравниться с Ксюшей. Уверенны, поклонники были бы в восторге от их общих откровенных снимков.

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Макс Барских и Ксения Попова
Макс Барских и Ксения Попова / Фото: Коллаж: Сегодня

Zivert

Нередко рабочий процесс перерастает в любовный союз. Когда две творческие личности создают что-то общее, то с большой вероятностью между ними могут возникнуть чувства.

А особенно, когда они после этого так трепетно об этом вспоминают, как это делают Макс и Zivert, которые в этом году спели дуэтом.

Макс Барских и Zivert
Макс Барских и Zivert / Фото: Коллаж: Сегодня

Саша Лусс

Если отношения Макса с предыдущими "невестами" предположительны, то о их романе с топ-моделью Сашей Лусс в свое время писали множество СМИ.

Слухи создал сам Барских опубликовав их общие фотографии в обнимку, очевидно, что это были не просто приятельские объятия. Так, возможно, все же между ними что-то было?

Макс Барских и Саша Лусс
Макс Барских и Саша Лусс / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы подобрали пять украинских избранниц для самого богатого холостяка в мире Илона Маска.

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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