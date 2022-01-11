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Новая девушка Романа Свечкоренко призналась, что ревновала его к Холостячке Злате Огневич

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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11 января, 11:17
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Поклонники продолжают пристально следить за личной жизнью всех участников проекта "Холостячка". Особенно привлекают новы отношения Романа Свечкоренко с девушкой, на 10 его младше
Девушка Романа Свечкоренко ревновала его к Холостячке
Девушка Романа Свечкоренко ревновала его к Холостячке / Фото: instagram.com/chernetskav/

Психолог и блогер Роман Свечкоренко недавно объявил о новых отношениях с блогером Валерией Чернецкой. Сейчас пара не скрывает свой роман.

В Instagram-аккаунте Роман решил провести рубрику "Вопрос/ответ". Правда на вопросы отвечал не финалист "Холостячки", а его девушка – Валерия.

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Так, подписчики Свечкоренко поинтересовались не испытывала ли Лера ревность, когда смотрела проект. Ведь во время шоу Роман показывал то, что серьезно настроен построить отношения со Златой Огневич.

Черновецкая врать не стала и откровенно призналась в том что наблюдать за тем, как ее молодой человек ухаживает за другой было нелегко. Даже осознание того, что шоу было отснято еще до отношений с Романом, не помогало девушке.

Конечно, у меня была ревность. Было неприятно, даже когда я понимала, что это все было снято до того, как мы начали встречаться, – поделилась блогер.

Скриншот – instagram.com/svechkorenko/

Что известно об отношениях Романа и Валерии?

О том, что Роман Свечкоренко встречается с Валерией Чернецкой стало известно в декабре. девушке 21 год, она на 10 лет младше своего возлюбленного. Разница в возрасте совсем не смущает пару.

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По началу поклонники Романа набросились на блогера с гневными комментариями и критикой, но сейчас Валерия все чаще появляется в сторис психолога, где они вместе отвечают на вопросы фанатов.

Ранее мы рассказывали, что известно о бывшей супруге Романа Свечкоренко – Илоне.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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