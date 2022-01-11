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Нова дівчина Романа Свечкоренка зізналася, що ревнувала його до Холостячка Злати Огнєвіч

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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11 січня, 11:17
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Шанувальники продовжують уважно стежити за особистим життям усіх учасників проекту "Холостячка". Особливо залучають нові стосунки Романа Свечкоренка з дівчиною, на 10 молодших
Дівчина Романа Свечкоренка ревнувала його до Холостячки
Дівчина Романа Свечкоренка ревнувала його до Холостячки / Фото: instagram.com/chernetskav/

Психолог та блогер Роман Свечкоренко нещодавно оголосив про нові стосунки з блогером Валерією Чернецькою . Наразі кілька не приховує свій роман.

У Instagram-акаунті Роман вирішив провести рубрику "Питання/відповідь". Щоправда, на запитання відповідав не фіналіст "Холостячки", а його дівчина – Валерія.

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Так, передплатники Свечкоренка поцікавилися, чи не відчувала Лера ревнощі, коли дивилася проєкт. Адже під час шоу Роман показував те, що серйозно налаштований збудувати стосунки із Златою Огнєвіч.

Черновецька брехати не стала і відверто зізналася, що спостерігати за тим, як її молодик доглядає іншого було нелегко. Навіть усвідомлення того, що шоу було знято ще до стосунків із Романом, не допомагало дівчині.

Звичайно, у мене були ревнощі. Було неприємно, навіть коли я розуміла, що все це було знято до того, як ми почали зустрічатися, – поділилася блогер.

Скріншот – instagram.com/svechkorenko/

Що відомо про стосунки Романа та Валерії?

Про те, що Роман Свечкоренко зустрічається із Валерією Чернецькою стало відомо у грудні. дівчині 21 рік, вона на 10 років молодша за свого коханого. Різниця у віці зовсім не бентежить пару.

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Спочатку шанувальники Романа накинулися на блогера з гнівними коментарями та критикою, але зараз Валерія все частіше з'являється у сторісі психолога, де вони разом відповідають на питання фанатів.

Раніше ми розповідали, що відомо про колишню дружину Романа Свечкоренка – Ілону .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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