Одесская Барби заявила, что умеет вселяться в чужие тела

Одесситка Валерия Лукьянова, получившая известность благодаря своему невероятному сходству с куклой Барби, решила подробно рассказать о своих способностях

Валерия Лукьянова рассказала, что обладает сверхъестественными способностями. / Фото: valeria_lukyanova21

Несколько лет назад имя "одесской Барби" Валерии Лук'яновой гремело на всю страну и все из-за нестандартной внешности. Многие обвиняют девушку в пластических операциях и регулярном фотошопе фото, но сама звезда все это отрицает.

Кстати, именно из-за "неестественной внешности" Валерия стала очень популярной в Instagram, где она активно постит фото и видео, а еще зарабатывает!

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Сейчас же одесская Барби духовная наставница, способная выходить в астрал. Так, девушка решилась рассказать о том, что обладает сверхъестественными способностями и видит духов.

Валерия прославилась своей внешностью. / Фото: valeria_lukyanova21

Я из давнего графского рода. С детства видела разных духов, тонкий мир. Я – медиум. А еще я очень часто выхожу в астрал, в свои параллельные жизни. Целый день могу провести в другом теле, – рассказала Лукьянова в программе "Випы и Топы".

Также Валерия учит "выходу в астрал" других людей...за деньги.

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Валерия учит "выходу в астрал". / Фото: valeria_lukyanova21

Что известно об "одесской Барби"

Сейчас Валерии Лукьяновой 36 лет. И многие пользователи соцсетей намекают, что в последнее время женщина стала больше фотошопить свои фото, чтобы скрыть возрастные трансформации.

Впервые она предстала в образе Барби в 2002 году благодаря мейку. Тогда же ее фото в Сети собирали немало лайков, так что девушка решила двигаться дальше и менять себя кардинально!

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Ходили слухи, что Валерия специально покинула университет и стала работать, чтобы накопить на пластические операции. Ей часто приписывают ряд пластических вмешательств, в тому числе и удаление ребер, но девушка это опровергает. Однако она признается, что увеличила грудь на 2 размера.

Девушка активно зарабатывает в Instagram. / Фото: valeria_lukyanova21

В 2007 году Лукьянова стала обладательницей титула "Мисс Бриллиантовая корона Украины". А в 2012 году ее фото появлялось на страницах западных СМИ вроде Daily Mail.

Сегодня одесская Барби зарабатывает в Instagram. Она рассказывает, как защитить свое биополе, уйти в астрал и другие непонятные вещи.

Кроме эзотерических способностей Валерия выпускает свою линию косметики Samadhi и пишет книгу. А еще, судя по шапки профиля, девушка графиня, исследователь, трансгуманист, писатель, композитор, девелопер. Короче говоря, "универсальный солдат".

Кстати, деятельность девушки не обходит вниманием и Алексей Дурнев. Валерия частый гость в его шоу "Дурнев смотрит сторис".

Напомним, ранее артистка Анна Тринчер рассказала о предстоящей операции по увеличению груди. Звезда признавалась, что давно мечтала о маммопластике.