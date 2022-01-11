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Одеська Барбі заявила, що вміє вселятися у чужі тіла

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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11 січня, 16:23
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Одеситка Валерія Лук'янова, яка здобула популярність завдяки своїй неймовірній схожості з лялькою Барбі, вирішила детально розповісти про свій "дар"
Валерія Лук'янова розповіла, що володіє надприродними здібностями.
Валерія Лук'янова розповіла, що володіє надприродними здібностями. / Фото: valeria_lukyanova21

Кілька років тому ім'я "одеської Барбі" Валерії Лук'янової гриміло на всю країну і все через нестандартну зовнішність. Чимало людей звинувачують дівчину у пластичних операціях та регулярному фотошопі, але сама зірка все це заперечує.

До речі, саме через "неприродню зовнішність" Валерія стала дуже популярною у Instagram, де вона активно постить фото та відео, а ще заробляє!

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Нині ж одеська Барбі духовна наставниця, яка здатна виходити в астрал. Так, дівчина наважилась розповісти про те, що володіє надприродними здібностями та бачить духів.

Валерія прославилась своєю зовнішністю.
Валерія прославилась своєю зовнішністю. / Фото: valeria_lukyanova21

Я з давнього графського роду. З дитинства бачила різних духів, тонкий світ. Я – медіум. А ще я дуже часто виходжу в астрал, в свої паралельні життя. Цілий день можу провести в іншому тілі, – розповіла Лук'янова в програмі "Віпи і Топи".

Також Валерія вчить "виходу в астрал" інших людей..за гроші.

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Валерія вчить "виходу в астрал".
Валерія вчить "виходу в астрал". / Фото: valeria_lukyanova21

Що відомо про "одеську Барбі"

Зараз Валерії Лук'яновій 36 років. І чимало користувачів соцмереж натякають, мов останнім часом жінка почала більше фотошопити свої фото, аби приховати вікові трансформації.

Вперше вона постала в образі Барбі у 2002 році завдяки мейку. Тоді ж її фото в Мережі збирали чимало лайків, тож дівчина вирішила рухатися далі і змінювати себе кардинально!

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Ходили чутки, що Валерія спеціально покинула університет і стала працювати, аби накопичити на пластичні операції. Їй часто приписують низку пластичних втручань, зокрема і видалення ребер, але дівчина це спростовує. Проте вона зізнається, що зібльшила груди на 2 розміри.

Дівчина активно заробляє в Instagram.
Дівчина активно заробляє в Instagram. / Фото: valeria_lukyanova21

У 2007 році Лук'янова стала володаркою титулу "Міс Діамантова корона України". А в 2012 році її фото з'являлося на сторінках західних ЗМІ на кшталт Daily Mail.

Сьогодні одеська Барбі заробляє в Instagram. Вона розповідає, як захистити своє біополе, піти в астрал та інші не зрозумілі речі

Окрім езотеричних здібностей, Валерія випускає свою лінію косметики Samadhi та пише книгу. А ще, судячи із шапки профілю, дівчина графиня, дослідник, трансгуманіст, письменник, композитор, девелопер. Коротше кажучи, "універсальний солдат".

До речі, діяльність дівчини не оминував увагою і Олексій Дурнєв. Валерія частий гість у його шоу "Дурнєв смотрит сторис".

Нагадаємо, раніше артистка Ганна Трінчер розповіла про майбутню операцію зі збільшення грудей. Зірка ззнавалась, що давно мріяла про маммопластику.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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