Одеська Барбі заявила, що вміє вселятися у чужі тіла

Одеситка Валерія Лук'янова, яка здобула популярність завдяки своїй неймовірній схожості з лялькою Барбі, вирішила детально розповісти про свій "дар"

Валерія Лук'янова розповіла, що володіє надприродними здібностями. / Фото: valeria_lukyanova21

Кілька років тому ім'я "одеської Барбі" Валерії Лук'янової гриміло на всю країну і все через нестандартну зовнішність. Чимало людей звинувачують дівчину у пластичних операціях та регулярному фотошопі, але сама зірка все це заперечує.

До речі, саме через "неприродню зовнішність" Валерія стала дуже популярною у Instagram, де вона активно постить фото та відео, а ще заробляє!

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Нині ж одеська Барбі духовна наставниця, яка здатна виходити в астрал. Так, дівчина наважилась розповісти про те, що володіє надприродними здібностями та бачить духів.

Валерія прославилась своєю зовнішністю. / Фото: valeria_lukyanova21

Я з давнього графського роду. З дитинства бачила різних духів, тонкий світ. Я – медіум. А ще я дуже часто виходжу в астрал, в свої паралельні життя. Цілий день можу провести в іншому тілі, – розповіла Лук'янова в програмі "Віпи і Топи".

Також Валерія вчить "виходу в астрал" інших людей..за гроші.

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Валерія вчить "виходу в астрал". / Фото: valeria_lukyanova21

Що відомо про "одеську Барбі"

Зараз Валерії Лук'яновій 36 років. І чимало користувачів соцмереж натякають, мов останнім часом жінка почала більше фотошопити свої фото, аби приховати вікові трансформації.

Вперше вона постала в образі Барбі у 2002 році завдяки мейку. Тоді ж її фото в Мережі збирали чимало лайків, тож дівчина вирішила рухатися далі і змінювати себе кардинально!

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Ходили чутки, що Валерія спеціально покинула університет і стала працювати, аби накопичити на пластичні операції. Їй часто приписують низку пластичних втручань, зокрема і видалення ребер, але дівчина це спростовує. Проте вона зізнається, що зібльшила груди на 2 розміри.

Дівчина активно заробляє в Instagram. / Фото: valeria_lukyanova21

У 2007 році Лук'янова стала володаркою титулу "Міс Діамантова корона України". А в 2012 році її фото з'являлося на сторінках західних ЗМІ на кшталт Daily Mail.

Сьогодні одеська Барбі заробляє в Instagram. Вона розповідає, як захистити своє біополе, піти в астрал та інші не зрозумілі речі

Окрім езотеричних здібностей, Валерія випускає свою лінію косметики Samadhi та пише книгу. А ще, судячи із шапки профілю, дівчина графиня, дослідник, трансгуманіст, письменник, композитор, девелопер. Коротше кажучи, "універсальний солдат".

До речі, діяльність дівчини не оминував увагою і Олексій Дурнєв. Валерія частий гість у його шоу "Дурнєв смотрит сторис".

Нагадаємо, раніше артистка Ганна Трінчер розповіла про майбутню операцію зі збільшення грудей. Зірка ззнавалась, що давно мріяла про маммопластику.