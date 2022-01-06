Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане ⚽ Милан - Рома: онлайн 🎄 Что изменилось с 1 января 🍲 Готовим на Рождество

Скандал с принцем

Лорак в Украине

Братья Богдановы

Фильмы на праздники

Селфи 1 января

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Ого, какие красавцы! Как выглядят подросшие сыновья Арсена Мирзояна от первого брака

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 января, 20:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сейчас певец вместе с семьей проводит время в Карпатах. Оттуда он и поделился редким кадром с сыновьями от предыдущей жены
Арсен Мирзоян показал двух подросших сыновей от первого брака.
Арсен Мирзоян показал двух подросших сыновей от первого брака. / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Арсен Мирзоян уже почти пять лет состоит в браке с певицей Тоней Матвиенко. Супруги воспитывают пятилетнюю дочь Нину и недавно они приобрели жилье. Однако до 2013 года артист был женат на другой женщине – Анне, от которой у него есть двое сыновей – Влад и Артем.

В Instagram Мирзоян часто публикует кадры с Тоней и их дочерью. Так что увидеть в Сети общее фото с сыновьями для фанатов было радостной неожиданностью!

Реклама

Известно, что Арсен Мирзоян сейчас отдыхает в Яремче. Компанию ему составили супруга Тоня и дочь Нина. А еще вместе с папой встретились и сыновья Артем и Влад.

Арсен Мирзоян с тремя детьми.
Арсен Мирзоян с тремя детьми. / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Артист решил поздравить своих фанатов с рождественскими праздниками и показать фото со своими детьми. Как видно на снимке, Арсен вместе с сыновьями и дочерью лепили снеговика.

Реклама

С Новым годом и Рождеством! Божьего всем благословения! – написал Арсен.

Вероятно, после развода Арсен сохранил теплые отношения со своими сыновьями и часто с ними видится и проводит вместе уик-энды. Известно, что мальчики живут вместе с матерью в Запорожье.

Поклонники взаимно поздравили своего кумира с праздниками и отметили, что его сыновья растут настоящими красавцами:

  • Красивые детки – два сыночка и лапочка дочь.
  • Классные парни.
Фото: instagram/ arsen_mirzoian

В то же время Тоня Матвиенко также показала фото с отдыха в Instastories. На нем уже появились и друзья супругов.

Реклама
Фото: instagram/tonya_matvienko

Напомним, раньше Арсен Мирзоян уже показывал своих сыновей и опять же в Яремче. Еще три года назад они вместе отдыхали в Карпатах.

Кстати, недавно у Тони Матвиенко был день рождения. Читайте в материале, какой подарок сделал ей любимый Арсен Мирзоян.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Реакция на звездный кавер
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
1/2
#человек_сего_дня
6 января. Жанна д’Арк. 610 лет назад (1412) родилась легендарная Орлеанская дева, национальная героиня Франции времен Столетней войны с англичанами, сожженная на костре и причисленная к лику святых…
На встречу с героем!
Рейтинг
Лучшие актеры мира
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Новогодний mood ​​
Как вам уютный образ Тины Кароль?
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

На самом деле здесь хорошо относятся к украинцам, знают, что мы очень трудолюбивые

Алексей Федосов украинский режиссер в Голливуде
Имидж украинцев в США

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять