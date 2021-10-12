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Океан Ельзи в честь день рождения выпустили трогательное видео с каверами фанатов

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
12 октября, 15:03
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Сегодня легендарная украинская группа празднует 27-летие. А мы слушаем самые любимые песни ОЕ
Океан Ельзи празднуют 27-летие группы
Океан Ельзи празднуют 27-летие группы / Фото: instagram/okeanelzy_official

Группа "Океан Ельзи" было основана в 1994 году во Львове. Уже через год состоялось первое выступление коллектива, а в 1998-м ОЕ перебрались в Киев.

Сегодня, в честь дня рождения Океана Ельзи, участники группы поделились в соцсетях видео с каверами на песню "Обійми". В ролике можно увидеть поклонников украинской группы из разных стран, в числе которых Грузия, Казахстан, Южная Корея.

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Смотрите видео:

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В честь 27-го дня рождения Океана Ельзи, мы собрали пять самых любимых песен группы.

Вище неба

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Майже весна

Я так хочу...

Не йди

Обійми

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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