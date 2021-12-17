Олег Кензов впервые прокомментировал свой скандальный концерт в Бердянске

Летом сеть вспыхнула заголовками, мол, популярный артист Олег Кензов вышел на свое выступление в состоянии алкогольного опьянения. Все это время певец никак не реагировал на эти новости

Кензов прокомментировал скандальный концерт в Бердянске / Фото: instagram.com/okenzov_official

За кулисами грандиозного концерта "Музыкальная платформа". Лучшая песня года", который зрители телеканала "Украина" увидят в полночь с 31 декабря на 1 января, Олег Кензов впервые прокомментировал этот скандал.

Интернет до сих пор изобилует заголовками о том, что Олег Кензов якобы появился на своем выступлении в Бердянске в нетрезвом состоянии. Некоторые посетители концерта записали и выложили в сети видео, на которых певец разбрасывается кроссовками и жонглирует микрофоном.

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Однако сам Кензов уверяет, что был тогда совершенно трезв, а его слова просто вырвали из контекста.

Я там не пьяный. Вот сейчас с вами на интервью кто-то может тоже подумает, что я нетрезв, но это не так. Я просто веселый человек. Честно говоря, я вообще не употребляю. Я такой человек, которому нельзя даже 50 грамм, – отметил Олег Кензов в интервью с журналистами программы "Зірковий шлях" за кулисами "Музыкальной платформы".

По словам артиста на всех своих концертах он снимает и бросает "шузы" и микрофон. Кензов говорит, что его поклонники наоборот похвалили концерт в Бердянске.

А на вопрос о новогодних традициях, которые он поддерживает, артист ответил следующим образом:

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Новогодняя традиция – в этом году быть трезвым. И надеюсь, до конца жизни она будет неизменной, – сказал певец в интервью каналу "Украина".

Олег Кензов на "Музыкальной платформе" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В концерте-награждении "Музыкальная платформа. Лучшая песня года" также зажгут: Оля Полякова, VERKA SERDUCHKA, MONATIK, LOBODA, DZIDZIO, ALEKSEEV, Александр Пономарев, Артем Пивоваров, Наталья Могилевская, Ирина Билык, TAYANNA, Злата Огневич, Павел Зибров, Ирина Федишин, Сергей Мироненко, Анастасия Приходько, Сергей Бабкин, Анна Тринчер, группы "Антитіла", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", "KAZKA", "KADNAY" и многие другие.

Смотрите масштабный концерт-награждение "Музыкальная платформа. Лучшая песня года" в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:00 на телеканале "Украина".

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Ранее мы рассказывали, что у Олега Кензова не включился микрофон на концерте.