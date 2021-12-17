Олег Кензов вперше прокоментував свій скандальний концерт у Бердянську

Влітку мережа спалахнула заголовками, мовляв, популярний артист Олег Кензов вийшов на свій виступ у стані алкогольного сп'яніння. Весь цей час співак ніяк не реагував на ці новини

Кензов прокоментував скандальний концерт у Бердянську / Фото: instagram.com/okenzov_official

За лаштунками грандіозного концерту "Музична платформа". Найкраща пісня року, який глядачі телеканалу "Україна" побачать опівночі з 31 грудня на 1 січня, Олег Кензов вперше прокоментував цей скандал.

Інтернет досі рясніє заголовками про те, що Олег Кензов нібито з'явився на своєму виступі у Бердянську у нетверезому стані . Деякі відвідувачі концерту записали та виклали у мережі відео, на яких співак розкидається кросівками та жонглює мікрофоном.

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Однак сам Кензов запевняє, що був тоді тверезий, а його слова просто вирвали з контексту.

Я там не п'яний. Ось зараз із вами на інтерв'ю хтось може теж подумає, що я нетверезий, але це не так. Я просто весела людина. Щиро кажучи, я взагалі не вживаю. Я така людина, якій не можна навіть 50 грам, – наголосив Олег Кензов в інтерв'ю з журналістами програми "Зірковий шлях" за лаштунками "Музичної платформи".

За словами артиста на всіх своїх концертах він знімає та кидає "шузи" та мікрофон. Кензов каже, що його шанувальники навпаки похвалили концерт у Бердянську.

А на запитання про новорічні традиції, які він підтримує, артист відповів таким чином:

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Новорічна традиція – цього року бути тверезим. І сподіваюся, до кінця життя воно буде незмінним, – сказав співак в інтерв'ю каналу "Україна".

Олег Кензов на "Музичній платформі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У концерті-нагородженні "Музична платформа. Найкраща пісня року" також запалять: Оля Полякова, VERKA Злата Огнєвіч, MONATIK, LOBODA, DZIDZIO, ALEKSEEV, Олександр Пономарьов, Артем Пивоваров, Наталія Могилевська, Ірина Білик, TAN Федишин, Сергій Мироненко, Анастасія Приходько, Сергій Бабкін, Ганна Трінчер, гурти "Антитіла", "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", "KAZKA", "KADNAY" та багато інших.

Дивіться масштабний концерт-нагородження "Музична платформа. Найкраща пісня року" у ніч із 31 грудня на 1 січня о 00:00 на телеканалі "Україна".

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Раніше ми розповідали, що у Олега Кензова не ввімкнувся мікрофон на концерті .