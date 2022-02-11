Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров 🇩🇪 Норманди в Берлине
Поиск на segodnya.ua

Аферист из Tinder

У Серова ребенок

Джей Ло и Бен❤

Кейт на ТВ

Правда о Нацотборе

Признания Мурика
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Ольга Сумская показала редкое фото с сестрой Натальей

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 февраля, 10:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинская актриса Ольга Сумская любит делиться архивными снимками из семейного архива
Ольга Сумская впервые за долгое время опубликовала фото с сестрой Натальей
Ольга Сумская впервые за долгое время опубликовала фото с сестрой Натальей / Фото: instagram.com/olgasumska

Об отношениях Ольги Сумской со старшей сестрой Натальей ходит много слухов. Сама актриса все опровергает и говорит, что они общаются. Теперь артистка решила показать в Instagram архивный снимок со старшей сестрой.

Фото сделано в 1977 году. Наталье 21 год, а Ольге – 11 лет.

Реклама

Скриншот: Instagram

Напомним, ранее Наталья в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" признавалась, что за своей сестрой она следит не вживую, а чаще всего благодаря соцсетям.

Она также высказалась против выставления своей жизни напоказ в Сети, как это делает Ольга Сумская.

Реклама

Последняя же считает, что они со старшей сестрой очень разные по характеру – Наталья более закрытая, "у нее своя жизнь, свое пространство". Но Ольга уверяет, они с Наталье поддерживают отношения.

Ранее Ольга Сумская дала эксклюзивное интервью сайту "Сегодня". Актриса рассказала об общении с дочкой, которая живет в России, о браке с Виталием Борисюком, ботоксе и бьюти-процедурах,

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
11 февраля. Томас Эдисон. Ровно 175 лет назад в этот самый день 1847 года появился на свет (фраза, наделенная сразу многими смыслами!) один из величайших изобретателей в истории человечества…
История дня - за минуту
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять