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Оля Полякова повторила прическу из 2006 года и показала архивный клип: похожа?

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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22 февраля, 18:41
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Исполнительница заскучала за былыми временами и решила вернуть прическу, с которой ходила еще в 2006 году. Теперь поклонников ждет новая "взрослая девочка"
Оля Полякова повторила свою прическу из 2006 года
Оля Полякова повторила свою прическу из 2006 года / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова, которая недавно спела "Мурку" вместе с участником вокального шоу, решила вернуть свой образ из прошлого.

В своих Instastories Полякова поделилась видео из салона красоты, где парикмахер постриг ее роскошные длинные волосы и сделал новую прическу с челкой.

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Поняла, что хочу челку! Так что в следующих "Взрослых девочках" буду с челкой! Как вам нащелкала я? – сказала на видео Полякова.

Скриншот – instagram.com/polyakovamusic

Полякова вспомнила, что была с такой прической в далеком 2006 году. Тогда исполнительница записала совместную песню "Обними меня" с российским дуэтом "Чай вдвоем".

Скриншот – youtube.com

С момента премьеры прошло уже почти 16 лет, но кажется, что певица совсем не изменилась. А новая прическа действительно будто вернула Полякову в "нулевые". Многие из нынешних фанатов певицы могут даже не помнить любимую исполнительницу в таком амплуа.

Полякова поинтересовалась у поклонников, сильно ли она изменилась за эти годы. Судя по результатам опроса, большинство фанатов не заметили явных перемен в Оле за столько лет.

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Скриншот – instagram.com/polyakovamusic

Ранее мы писали, что Оля Полякова страстными танцами попыталась заманить к себе участника "Голосу країни".

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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