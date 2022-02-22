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Оля Полякова повторила зачіску з 2006 року та показала архівний кліп: схожа?

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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22 лютого, 18:41
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Виконавиця занудьгувала за минулими часами та вирішила повернути зачіску, з якою ходила ще у 2006 році. Тепер на шанувальників чекає нова "доросла дівчинка"
Оля Полякова повторила свою зачіску із 2006 року
Оля Полякова повторила свою зачіску із 2006 року / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова, яка нещодавно заспівала "Мурку" разом із учасником вокального шоу вирішила повернути свій образ з минулого.

У своїх Instastories Полякова поділилася відео із салону краси, де перукар постриг її розкішне довге волосся і зробив нову зачіску з чубчиком.

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Зрозуміла, що хочу чубчика! Так що в наступних "Дорослих дівчатках" буду з чубчиком! Як вам наклацала я? – сказала на відео Полякова.

Скріншот – instagram.com/polyakovamusic

Полякова згадала, що була з такою зачіскою у далекому 2006 році. Тоді виконавиця записала спільну пісню "Обійми мене" з російським дуетом "Чай удвох".

Скріншот – youtube.com

З часу прем'єри минуло вже майже 16 років, але здається, що співачка зовсім не змінилася. А нова зачіска справді ніби повернула Полякову у "нульові". Багато хто з нинішніх фанатів співачки може навіть не пам'ятати улюблену виконавицю в такому амплуа.

Полякова поцікавилася у шанувальників, чи вона змінилася за ці роки. Судячи з результатів опитування, більшість фанатів не помітили явних змін у Олі за стільки років.

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Скріншот – instagram.com/polyakovamusic

Раніше ми писали, що Оля Полякова пристрасними танцями спробувала заманити до себе учасника "Голосу країни" .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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