Папа, я знаю, что ты с Богом! Козловский в юбилей покойного отца оставил душераздирающее послание

Сегодня в жизни Виталия Козловского очень непростой день. У его покойного отца сегодня был бы юбилей...

Сегодня для артиста очень непростой день / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

В этот день отцу Виталия Козловского исполнилось бы 75 лет. На своих страницах в соцсетях артист отставил родителю трогательное послание.

Следующие строки Козловского невозможно читать без слез.

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Папа, сегодня тебе 75! А тебя уже нет на свете почти 8 месяцев. И я не представляю себе, как бы ты жил в эти бурные времена с твоим завышенным чувством справедливости. Мне тебя не хватает, хотя уже давно принял тот факт, что в этой жизни мы больше не увидимся никогда… Но я каждый день о тебе думаю. Говорю с тобой… Чувствую иногда твое присутствие. Знаю, что защищаешь меня от непогоды, от плохих людей… Не перестаю благодарить тебя за ту огромную любовь, которую подарил и вложил в мое сердце. Она поможет мне быть снисходительным и отзывчивым, особенно к человеческой беде. Особенно сегодня. Папа, я знаю, что ты с Богом! Скажи ему, пожалуйста, нам, украинцам, необходима его сила. Нам нужна справедливая победа! Чтобы мы жили под мирным небом! Знаю, что так и будет. С Днем рождения, отец. Царства небесного тебе, мой ангел!

отец Виталия Козловского

Вечная память...

Виталий Козловский с отцом

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