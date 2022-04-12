Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Химатака на Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Песня Айлиш

Позор Регины

Бекхэм женился

Фукунага в Украине

Хит Jerry Heil

Хитрость Эмбер
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Папа, я знаю, что ты с Богом! Козловский в юбилей покойного отца оставил душераздирающее послание

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 апреля, 12:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня в жизни Виталия Козловского очень непростой день. У его покойного отца сегодня был бы юбилей...
Сегодня для артиста очень непростой день
Сегодня для артиста очень непростой день / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

В этот день отцу Виталия Козловского исполнилось бы 75 лет. На своих страницах в соцсетях артист отставил родителю трогательное послание.

Следующие строки Козловского невозможно читать без слез.

Реклама

Папа, сегодня тебе 75! А тебя уже нет на свете почти 8 месяцев. И я не представляю себе, как бы ты жил в эти бурные времена с твоим завышенным чувством справедливости. Мне тебя не хватает, хотя уже давно принял тот факт, что в этой жизни мы больше не увидимся никогда… Но я каждый день о тебе думаю. Говорю с тобой… Чувствую иногда твое присутствие. Знаю, что защищаешь меня от непогоды, от плохих людей… Не перестаю благодарить тебя за ту огромную любовь, которую подарил и вложил в мое сердце. Она поможет мне быть снисходительным и отзывчивым, особенно к человеческой беде. Особенно сегодня. Папа, я знаю, что ты с Богом! Скажи ему, пожалуйста, нам, украинцам, необходима его сила. Нам нужна справедливая победа! Чтобы мы жили под мирным небом! Знаю, что так и будет. С Днем рождения, отец. Царства небесного тебе, мой ангел!

отец Виталия Козловского

Вечная память...

Виталий Козловский с отцом

Также не пропустите новое интервью Олега Собчука о военных реалиях.

Напомним, что вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Хиты войны
Музыка военного времени
1
Народная песня "Ой у лузі червона калина" Народная песня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменских - "Я - Україна" NK|Настя Каменских - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловий - "Українська лють" Христина Соловий - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокеры, поддержавшие Украину
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее
Цитата дня

Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоев Клипмейкер, продюсер
Алан - о Буче

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять