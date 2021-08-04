Павел Зибров написал свой хит "Женщина любимая" не о жене Марине

24 августа телеканал "Украина" покажет грандиозное шоу "З Днем народження, Україно!". Специально к 30-летию нашей страны самые популярные артисты исполнят любимые песни всех поколений. Среди них и Павло Зибров

Павел Зибров признался, что его любимая песня из своего репертуара – «Женщина любимая" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Народный артист Украины Павел Зибров споет сразу две свои композиции: "Марина" и "Мертві бджоли не гудуть". За кулисами шоу певец признался, что его любимая песня из своего репертуара – "Женщина любимая". Оказывается, эта песня не о его жене – Марине, с которой они в браке 26 лет:

Все думают, что я эту песню посвятил жене. Но на самом деле она посвящена моей дочери Диане. Когда ей был месяц-полтора, я был рядом с ней ночью – кормил, менял подгузники, а рядом лежали стихи этой песни. Мне все не удавалось написать музыку. А дочь никак не хотела засыпать.

По его словам, когда я в пять утра ему наконец удалось заколыхать малышку – родилась песня.

Павло Зибров признался, что его любимая песня из своего репертуара – "Женщина любимая / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кроме того, артист рассказал, какой год за 30-летие независимой Украины считает лучшим для себя:

Год рождения моей дочери был крутым! Мы очень долго ждали, и вот наконец Маринка родила нашу любовь!

Напомним, в масштабном шоу "З Днем народження, Україно!" зрители телеканала "Украина" также увидят впечатляющие выступления таких звезд, как:

VERKA SERDUCHKA,

Оли Поляковой,

Олега Винника,

NK,

Натальи Могилевской,

MONATIK,

Макса Барских,

Ирины Билык,

TAYANNA,

Артема Пивоварова,

Русланы,

ALEKSEEV,

Анастасии Приходько,

Оли Цибульской,

SLAVA KAMINSKA,

Арсена Мирзояна,

Lida Lee,

групп DZIDZIO,

KAZKA,

"ВВ",

"БЕZ ОБМЕЖЕНЬ",

Go A,

KADNAY.

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