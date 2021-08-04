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Павел Зибров написал свой хит "Женщина любимая" не о жене Марине

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
4 августа, 18:09
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24 августа телеканал "Украина" покажет грандиозное шоу "З Днем народження, Україно!". Специально к 30-летию нашей страны самые популярные артисты исполнят любимые песни всех поколений. Среди них и Павло Зибров
Павел Зибров признался, что его любимая песня из своего репертуара – «Женщина любимая"
Павел Зибров признался, что его любимая песня из своего репертуара – «Женщина любимая" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Народный артист Украины Павел Зибров споет сразу две свои композиции: "Марина" и "Мертві бджоли не гудуть". За кулисами шоу певец признался, что его любимая песня из своего репертуара – "Женщина любимая". Оказывается, эта песня не о его жене – Марине, с которой они в браке 26 лет:

Все думают, что я эту песню посвятил жене. Но на самом деле она посвящена моей дочери Диане. Когда ей был месяц-полтора, я был рядом с ней ночью – кормил, менял подгузники, а рядом лежали стихи этой песни. Мне все не удавалось написать музыку. А дочь никак не хотела засыпать.

По его словам, когда я в пять утра ему наконец удалось заколыхать малышку – родилась песня.

Павло Зибров признался, что его любимая песня из своего репертуара –
Павло Зибров признался, что его любимая песня из своего репертуара – "Женщина любимая / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кроме того, артист рассказал, какой год за 30-летие независимой Украины считает лучшим для себя:

Год рождения моей дочери был крутым! Мы очень долго ждали, и вот наконец Маринка родила нашу любовь!

Напомним, в масштабном шоу "З Днем народження, Україно!" зрители телеканала "Украина" также увидят впечатляющие выступления таких звезд, как:

  • VERKA SERDUCHKA,
  • Оли Поляковой,
  • Олега Винника,
  • NK,
  • Натальи Могилевской,
  • MONATIK,
  • Макса Барских,
  • Ирины Билык,
  • TAYANNA,
  • Артема Пивоварова,
  • Русланы,
  • ALEKSEEV,
  • Анастасии Приходько,
  • Оли Цибульской,
  • SLAVA KAMINSKA,
  • Арсена Мирзояна,
  • Lida Lee,
  • групп DZIDZIO,
  • KAZKA,
  • "ВВ",
  • "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ",
  • Go A,
  • KADNAY.

Диана Зиброва рассказала о родителях и звездной фамилии – смотрите видео:

Тем временем Dj NANA рассказала, что не хочет пышной свадьбы с Русланом Квинтой.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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Цитата дня

Я готова и хочу создать семью. Сегодня я готова признать: дважды побывав замужем, ни разу не хотела по-настоящему создать семью и ни от одного мужчины не хотела родить ребенка.

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