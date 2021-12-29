Перепить может любой: Анастасия Приходько рассказала, как приходит в себя после громких гулянок

На съемочной площадке "Музыкальной платформы" звезда рассказала, почему не употребляет алкоголь в новогоднюю ночь, и дала советы, как в случае громкого гулянья, встать на ноги на следующий день

Анастасия Приходько рассказала, как избавиться от похмелья / Фото: пресс-служба

На концерте "Музыкальная платформа" певица Анастасия Приходько зажжет с песней "Подруга" и поздравит украинцев с Новым 2022 годом.

Артистка признается – праздники проведет в кругу родных, максимально сконцентрировавшись на детях, поэтому алкоголю и взрослым забавам в это время места не будет.

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Не могу себе позволить громкие празднества, ведь у меня трое деток. Даже представить сложно, чтобы я хорошо выпила, а девятимесячный ребенок смотрел на меня, – комментирует артистка за кулисами концерта канала "Украина".

По словам Анастасии Приходько, Новый год – это единственный праздник, когда она полностью отказывается от употребления алкогольных напитков.

Перепить может любой. Не думайте, что звезды святы и никогда не пьют. Конечно, пьют. Тем более, я такой человек – когда немного выпью, становлюсь веселой, радостной, не агрессивной. Но никогда не знаешь, будет ли на утро плохо, – поделилась Анастасия Приходько

Певица также дала несколько советов, как избавиться от похмелья.

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Надо лежать и тихонько умирать, – смеясь, говорит Анастасия. – Еще не придумали целебного зелья. А если серьезно – пить много воды, есть супчики, побольше сладкого и отдыхать.

В концерте-награждении "Музыкальная платформа" также зажгут: Оля Полякова, VERKA SERDUCHKA, MONATIK, LOBODA, DZIDZIO, Alekseev, Александр Пономарев, Артем Пивоваров, Наталья Могилевская, Павел Зибров, Ирина Билык, Сергей Мироненко, Сергей Бабкин, Анна Тринчер, группы "Антитела", "KAZKA", "KADNAY" и многие другие.

Смотрите масштабный концерт-награждение "Музыкальная платформа" в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:00 на телеканале "Украина".

Ранее Анастасия Приходько призналась, что ее давно беспокоят комплексы по внешности. Так что артистка планирует обратиться к косметологам, чтобы исправить недостатки.