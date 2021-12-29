Перепити може будь-хто: Анастасія Приходько розповіла, як приходить до тями після гучних гулянок

На знімальному майданчику "Музичної платформи" зірка розповіла, чому не вживає алкоголь у новорічну ніч, і дала поради, як у разі гучного гуляння, стати на ноги наступного дня.

Анастасія Приходько розповіла, як позбутися похмілля / Фото: пресслужба

На концерті "Музична платформа" співачка Анастасія Приходько запалить із піснею "Подруга" та привітає українців із Новим 2022 роком.

Артистка зізнається – свята проведе у колі рідних, максимально сконцентрувавшись на дітях, тому алкоголю та дорослим забавам у цей час місця не буде.

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Не можу собі дозволити гучні свята, адже маю троє діток. Навіть уявити складно, щоб я добре випила, а дев'ятимісячна дитина дивилася на мене, – коментує артистка за лаштунками концерту каналу "Україна".

За словами Анастасії Приходько, Новий рік – це єдине свято, коли вона повністю цурається вживання алкогольних напоїв.

Перепити може будь-хто. Не думайте, що зірки святі ніколи не п'ють. Звісно, п'ють. Тим більше, я така людина – коли трохи вип'ю, стаю веселою, радісною, не агресивною. Але ніколи не знаєш, чи буде ранком погано, – поділилася Анастасія Приходько

Співачка також дала кілька порад, як позбутися похмілля.

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Треба лежати і тихенько вмирати, – сміючись, каже Анастасія. – Ще не вигадали цілющого зілля. А якщо серйозно – пити багато води, є супчики, більше солодкого і відпочивати.

У концерті-нагороді "Музична платформа" також запалять: Оля Полякова, VERKA SERDUCHKA, MONATIK, LOBODA, DZIDZIO, Alekseev, Олександр Пономарьов, Артем Пивоваров, Наталія Могилевська, Павло Зібров, Ірина Білик, Сергій Мірон "Антитіла", "KAZKA", "KADNAY" та багато інших.

Дивіться масштабний концерт-нагородження "Музична платформа" в ніч із 31 грудня на 1 січня о 00:00 на телеканалі "Україна".

Раніше Анастасія Приходько зізналася, що її давно турбують комплекси із зовнішності . Тож артистка планує звернутися до косметологів, щоб виправити недоліки.