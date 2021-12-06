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Петр Черный назвал свой самый большой гонорар и признался, сколько зарабатывает в Новый год

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
6 декабря, 15:12
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Самая загадочная, веселая и незабываемая новогодняя ночь вместе с любимыми артистами и праздничными хитами ждет зрителей канала "Украина"
Петя Черный рассказал о гонорарах
Петя Черный рассказал о гонорарах / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

31 декабря в 20:00 стартует грандиозное шоу Новорічна Маска на каналі "Україна", в котором мы увидим выступления любимых масок из двух сезонов, а также абсолютно новых зимних героев, среди которых будет главная новогодняя елка шоу.

Поздравлять украинцев с праздником будут звездные гости шоу, среди которых певец Петя Черный. На съемочной площадке проекта он признался, сколько стоит его выступление в новогоднюю ночь, а также кто из известных личностей заплатил ему самый большой гонорар за всю карьеру.

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Почти все артисты встречают Новый год на сцене. И ни для кого не секрет, что стоимость их выступлений в эту ночь значительно увеличивается. Но не у Заслуженного артиста Украины Петра Черного.

Я не стесняюсь этого сказать. Знаю, у других летают суммы 20, 25, 30 (тысяч долларов, – Прим.ред.). Нет, у меня пятерочка (5 тысяч долларов, – Прим.ред.) стоит выступление, -рассказал Петя Черный за кулисами праздничного шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна".

Гости шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна"
Гости шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Артист рассказал, что обычно перед новогодними праздниками гонорары других певцов удваиваются, но Черный старается не зацикливаться на деньгах, а отталкивается от людей и их настроения.

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А вот свой самый большой гонорар – 50 тысяч долларов – судья шоу "Співають всі!" получил за выступление на свадьбе обладательницы титула "Мисс Украина" Александры Николаенко с американским миллиардером Филом Раффином в 2008 году.

Я там был хедлайнером, под "Белую сирень" Саша танцевала свой белый танец с Филом Раффином. Свадьба проходила во Флориде, Палм-Бич, дворце Mar-a-Lago. Это, конечно, была сказка. Там и уже покойный Джордж Майкл был, – признался гость масштабного шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна".

Смотрите самую загадочную премьеру "Новорічна Маска" 31 декабря в 20:00 на канале "Украина"!

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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