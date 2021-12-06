Петро Чорний назвав свій найбільший гонорар і зізнався, скільки заробляє у Новий рік

Найзагадковіша, весела та незабутня новорічна ніч разом із улюбленими артистами та святковими хітами чекає на глядачів каналу "Україна"

Петя Чорний розповив про гонорари / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

31 грудня о 20:00 стартує грандіозне шоу Новорічна Маска на каналі "Україна", в якому ми побачимо виступи улюблених масок із двох сезонів, а також абсолютно нових зимових героїв, серед яких буде головною новорічною ялинкою шоу.

Вітатиме українців зі святом зіркові гості шоу, серед яких співак Петя Чорний . На знімальному майданчику проекту він зізнався, скільки коштує його виступ у новорічну ніч , а також хтось із відомих особистостей заплатив йому найбільший гонорар за всю кар'єру.

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Багато артистів зустрічають Новий рік на сцені. І ні для кого не секрет, що вартість їхніх виступів цієї ночі значно збільшується. Але не має Заслуженого артиста України Петра Чорного.

Я не соромлюся цього сказати. Знаю, в інших літають суми 20, 25, 30 (тисяч доларів – Прим.ред.). Ні, у мене п'ятірочка (5 тисяч доларів, – Прим.ред.) коштує виступ, – розповів Петя Чорний за лаштунками святкового шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна".

Гості шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Артист розповів, що зазвичай перед новорічними святами гонорари інших співаків подвоюються Але Чорний намагається не зациклюватися на грошах, а відштовхується від людей та їх настрою.

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А ось свій найбільший гонорар – 50 тисяч доларів – суддя шоу "Співають усі!" отримав за виступ на весіллі володарки титулу "Міс Україна" Олександри Ніколаєнко з американським мільярдером Філом Раффіном у 2008 році.

Я там був хедлайнером, під "Білий бузок" Саша танцювала свій білий танець з Філом Раффіном. Весілля проходило у Флориді, Палм-Біч, палаці Mar-a-Lago. Це, звісно, була казка. Там уже покійний Джордж Майкл був, – зізнався гість масштабного шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна".

Дивіться найзагадковішу прем'єру "Новорічна Маска" 31 грудня о 20:00 на каналі "Україна"!

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