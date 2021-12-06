Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін 😷 Штам Омікрон 🔔 Загроза війни з Росією 🎄 Новий рік 2022

Тізер Поттера

Стиль дочки Джолі

Мами за 40

Дім Gucci. Рецензія

Шоу "Маска". Сезон 2

Схудлі зірки
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Петро Чорний назвав свій найбільший гонорар і зізнався, скільки заробляє у Новий рік

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
6 грудня, 15:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Найзагадковіша, весела та незабутня новорічна ніч разом із улюбленими артистами та святковими хітами чекає на глядачів каналу "Україна"
Петя Чорний розповив про гонорари
Петя Чорний розповив про гонорари / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

31 грудня о 20:00 стартує грандіозне шоу Новорічна Маска на каналі "Україна", в якому ми побачимо виступи улюблених масок із двох сезонів, а також абсолютно нових зимових героїв, серед яких буде головною новорічною ялинкою шоу.

Вітатиме українців зі святом зіркові гості шоу, серед яких співак Петя Чорний . На знімальному майданчику проекту він зізнався, скільки коштує його виступ у новорічну ніч , а також хтось із відомих особистостей заплатив йому найбільший гонорар за всю кар'єру.

Реклама

Багато артистів зустрічають Новий рік на сцені. І ні для кого не секрет, що вартість їхніх виступів цієї ночі значно збільшується. Але не має Заслуженого артиста України Петра Чорного.

Я не соромлюся цього сказати. Знаю, в інших літають суми 20, 25, 30 (тисяч доларів – Прим.ред.). Ні, у мене п'ятірочка (5 тисяч доларів, – Прим.ред.) коштує виступ, – розповів Петя Чорний за лаштунками святкового шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна".

Гості шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна"
Гості шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Артист розповів, що зазвичай перед новорічними святами гонорари інших співаків подвоюються Але Чорний намагається не зациклюватися на грошах, а відштовхується від людей та їх настрою.

Реклама

А ось свій найбільший гонорар – 50 тисяч доларів – суддя шоу "Співають усі!" отримав за виступ на весіллі володарки титулу "Міс Україна" Олександри Ніколаєнко з американським мільярдером Філом Раффіном у 2008 році.

Я там був хедлайнером, під "Білий бузок" Саша танцювала свій білий танець з Філом Раффіном. Весілля проходило у Флориді, Палм-Біч, палаці Mar-a-Lago. Це, звісно, була казка. Там уже покійний Джордж Майкл був, – зізнався гість масштабного шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна".

Дивіться найзагадковішу прем'єру "Новорічна Маска" 31 грудня о 20:00 на каналі "Україна"!

Ще новини на тему:

Реклама

Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти