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Писательница Оксана Забужко объяснила, как распознать "хороших русских" и почему их не стоит сейчас искать

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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6 мая, 13:16
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Знаменитая украинская писательница и поэтесса подсказала украинцам один прием, который может помочь распознать "адекватных" россиян. Однако сейчас, по мнению Забужко, искать таких людей не нужно
Оксана Забужко советует пока не искать "хороших русских"
Оксана Забужко советует пока не искать "хороших русских" / Фото: pravda.com.ua, facebook.com/oksana.zabuzhko

В своем публикации в Facebook Оксана Забужко призналась, что среди ее знакомых есть россияне, которые не поддерживают кровавый режим Путина и выступают против втордения РФ на территорию Украины. Более того, у Забужко есть любимые деятели искусства, которые являются россиянами.

Но искать "хороших" Оксана не советует – время не подходящее. А еще, по мнению Забужко, на поиски уходят слишком много энергии, которую можно направить в другое русло. Забужко поделилась, что в 2015 году услышала фразу, которая позже помогала ей идентифицировать адекватных россиян.

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"Мы все соучастники" – фразу, которая куда точнее "Чей Крым?" с тех пор служила для меня опознавательным маркером "хороших русски": чувствует ли себя соучастником, или нет в мире виноватых (с)? Сегодня таким критерием "хорошости" должно быть – пожелание поражения своей стране. Кому надо, по каким-то причинам, искать "хороших русских" – вот по этому и мерьте, – пишет Оксана.

При этом, сама Оксана не спешит искать таких людей и другим не советует.

Будем благоразумнее и скупее. Пока РФ еще не подписала акт капитуляции, "хорошие русские" нам абсолютно не нужны. Понимаю, что это звучит цинично, но сорьки, у нас война, наша задача – выжить и победить, и, соответственно, и духовную гигиену себе организовывать надо, – объяснила Забужко.

Оксана Забужко – известная украинская писательница и поэтесса, кандидат философских наук, научный сотрудник и преподаватель. В 1994 году она получила стипендию Фонда Фулбрайта и преподавала в Гарвардском и Питтсбургском университетах. Произведения писательницы переведены более чем на 20 языков и выпущены в Австрии, Болгарии, Италии, Иране, Нидерландах, Германии, Польше и других странах.

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Ранее Игорь Кондратюк высказался про "хороших русских". Кроме этого, продюсер Алена Мозговая уверена, что среди оппозиционеров в России нет "хороших русских".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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