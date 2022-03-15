Поки Росія бомбить українські міста, MARUV дає інтерв'ю російським глянцям про вагітність і "трансформації"

Судячи з усього, співачка досі не зрозуміла, в якій реальності ми зараз живемо

MARUV, здається, визначилася з позицією / Фото: HELLO.RU

Поки Україна 20-й день терпить російське вторгнення, схоже, не всі зірки усвідомили, що насправді відбувається. Тоді як, наприклад, Макс Барських закриває рот зіркам-рашистам, а Настя Каменських випускає патріотичні пісні, співачка MARUV робить вчинки, які просто вводять у ступор.

Так, ми теж були шоковані, побачивши, що MARUV дала інтерв'ю про вагітність РОСІЙСЬКОМУ журналу Hello.ru. Сьогодні саме така інформація з'явилася на сторінках інстаграму російського видання.

Реклама

скріншот

Жити в епоху змін – виклик для тіла та духу. Протягом усього свого життя Ганна цей виклик з упевненістю приймає,

- така передмова до інтерв'ю Ганни Корсун (справжнє ім'я артистки – прим.ред.). Навіть не знаємо, що з цього приводу додати і про які виклики може йтися, якщо вона погоджується на інтерв'ю в країні, яка знищує наші міста та вбиває мирне населення.

Жаль, що в артистки досі в голові "голуби миру" та "музика поза політикою". Багатьом майбутнім мамам хотілося б зараз безтурботно готуватись до народження дітей, а не ховатися від бомб, що падають на пологові будинки. А MARUV, очевидно, не розуміє, що зараз для всіх означає її інтерв'ю російським ЗМІ.

Реклама

Отже, шанувальники співачки, не забудьте про цей момент, коли наступного разу "зірка" анонсує свій концерт.

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.