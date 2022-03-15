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Поки Росія бомбить українські міста, MARUV дає інтерв'ю російським глянцям про вагітність і "трансформації"

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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15 березня, 14:05
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Судячи з усього, співачка досі не зрозуміла, в якій реальності ми зараз живемо
MARUV, здається, визначилася з позицією
MARUV, здається, визначилася з позицією / Фото: HELLO.RU

Поки Україна 20-й день терпить російське вторгнення, схоже, не всі зірки усвідомили, що насправді відбувається. Тоді як, наприклад, Макс Барських закриває рот зіркам-рашистам, а Настя Каменських випускає патріотичні пісні, співачка MARUV робить вчинки, які просто вводять у ступор.

Так, ми теж були шоковані, побачивши, що MARUV дала інтерв'ю про вагітність РОСІЙСЬКОМУ журналу Hello.ru. Сьогодні саме така інформація з'явилася на сторінках інстаграму російського видання.

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Жити в епоху змін – виклик для тіла та духу. Протягом усього свого життя Ганна цей виклик з упевненістю приймає,

- така передмова до інтерв'ю Ганни Корсун (справжнє ім'я артистки – прим.ред.). Навіть не знаємо, що з цього приводу додати і про які виклики може йтися, якщо вона погоджується на інтерв'ю в країні, яка знищує наші міста та вбиває мирне населення.

Жаль, що в артистки досі в голові "голуби миру" та "музика поза політикою". Багатьом майбутнім мамам хотілося б зараз безтурботно готуватись до народження дітей, а не ховатися від бомб, що падають на пологові будинки. А MARUV, очевидно, не розуміє, що зараз для всіх означає її інтерв'ю російським ЗМІ.

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Отже, шанувальники співачки, не забудьте про цей момент, коли наступного разу "зірка" анонсує свій концерт.

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

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