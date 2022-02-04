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Полуголая Светлана Лобода попозировала в дизайнерском платье и ботфортах

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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4 февраля, 18:45
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Светлана Лобода показала себя в дерзком и сексуальном образе на примерке у известного украинского дизайнера. Певица подбирает образы для своего грандиозного шоу
Светлана Лобода позировала полуголой в ботфортах
Светлана Лобода позировала полуголой в ботфортах

Пока в Сети активно обсуждают стоит ли запретить концерты Лободы и других исполнителей в Украине из-за выступлений в России, певица готовится к своему шоу "Время LО".

Один из концертным нарядов Лобода продемонстрировала на фото во время примерки. Лук исполнительницы получился достаточно смелым, что вполне соответствует ее стилю.

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Лобода позировала полуголой
Лобода позировала полуголой

Дизайном наряда занимался украинский бренд Luvi, который уже около 10 лет занимается концертными образами певицы.

Как рассказали в модном доме, певица поставила перед командой сложную задачу – выглядеть все должно эффектно.

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Платья получились очень тяжелыми и сложными по технике исполнения, к тому же, Света поставила нам задачу, что между первой и второй частью концертной программы она должна успеть переодеться за 2 минуты на глазах у публики, – рассказали дизайнеры.

Эскиз платья для Светланы Лободы
Эскиз платья для Светланы Лободы

Кроме того, один из образов на шоу будет особенным, так как его дизайном займет известный французский кутюрье Зухаир Мурад. Наряд от Zuhair Murad Лобода выбрала лично во время показа в Париже. Его пока она не демонстрирует публике.

Ранее мы писали о том, как сейчас выглядят подросшие дочери Светланы Лободы.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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