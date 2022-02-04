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Напівгола Світлана Лобода позувала у дизайнерській сукні та ботфортах

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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4 лютого, 18:45
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Світлана Лобода показала себе у зухвалому та сексуальному образі на примірці у відомого українського дизайнера. Співачка підбирає образи для свого грандіозного шоу
Світлана Лобода позувала напівголою у ботфортах
Світлана Лобода позувала напівголою у ботфортах

Поки що в Мережі активно обговорюють чи варто заборонити концерти Лободи та інших виконавців в Україні через виступи в Росії, співачка готується до свого шоу "Час LО".

Один із концертних нарядів Лобода продемонструвала на фото під час примірки. Цибуля виконавиці вийшла досить сміливою, що цілком відповідає її стилю.

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Лобода позувала напівголою
Лобода позувала напівголою

Дизайном вбрання займався український бренд Luvi, який вже близько 10 років займається концертними образами співачки.

Як розповіли у модному домі, співачка поставила перед командою складне завдання – виглядати все має ефектно.

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Сукні вийшли дуже важкими та складними за технікою виконання, до того ж, Світлана поставила нам завдання, що між першою та другою частиною концертної програми вона має встигнути переодягтися за 2 хвилини на очах у публіки, – розповіли дизайнери.

Ескіз сукні для Світлани Лободи
Ескіз сукні для Світлани Лободи

Крім того, один із образів на шоу буде особливим, оскільки його дизайном займе відомий французький кутюр'є Зухаїр Мурад. Вбрання від Zuhair Murad Лобода обрала особисто під час показу в Парижі. Його поки що вона не демонструє публіці.

Раніше ми писали про те, як зараз виглядають підрослі дочки Світлани Лободи .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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