Поп-шлак из России постепенно умирает: режиссер Боднарчук о запрете российской музыки в Украине

Украинский режиссер и продюсер Олег Боднарчук в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня" рассказал, какую пользу принесет Украине закон о запрете российской музыки

Олег Боднарчук прокомментировал сайту "Сегодня" запрет российской музыки в Украине / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/olegbodnarchuk

Недавно Верховная Рада приняла закон, запрещающий российскую музыку в Украине на ТВ, радио, в развлекательных заведениях, общественном транспорте, гостиницах, ресторанах и другом публичном пространстве. Такое решение депутатов уже поддержала Тина Кароль, которая подчеркнула, что это "удержит перебежчиков".

Отметим, что речь идет не о всей русскоязычной музыке. А о той, которую выполняют или же создали именно граждане РФ. Такое ограничение будет действовать до освобождения всех оккупированных территорий Украины и прекращения российской агрессии.

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Что даст закон украинской культуре, нужно ли создавать перечень "чистых артистов РФ" – об этом и прочем рассказал в комментарии сайту "Сегодня" режиссер Олег Боднарчук.

Закон об эволюции и развитии украинской культуры

Отметим, что под запрет подпадает – публичное исполнение российских песен, использование фонограмм, видеограмм и клипов исполнителей, поддерживающих российскую агрессию. Также музыка артистов РФ не будет звучать в общественном транспорте. В такси и во время частных перевозок ее можно включать только с согласия всех пассажиров.

Олег Боднарчук считает, что закон, запрещающий музыку российских артистов – революционный. По мнению продюсера, он "ускоряет нашу эволюцию и способствует развитию украинской культуры".

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Мне хочется, чтобы украинская культура развивалась не благодаря запретам другой, а из-за своей уникальности и самобытности. Кстати, если говорить о массовой культуре, то Украина уже опередила своего северного соседа, где поп-культура давно не апеллирует к смысловым ценностям, там она сосредоточена на низменных вещах. У нас все же авторы и исполнители акцентируют внимание на смыслах и это воспринимается широким кругом. Как вы заметили, даже украинские артисты с легкомысленным репертуаром все менее востребованы в это время и вынуждены переосмысливать себя в новых реалиях. Музыкальный поп-шлак из России постепенно умирал в Украине эволюционно, потому что люди наши готовы к материалу более сложному для восприятия. И вообще трудно представить, как во время войны могут звучать в Украине песни пособий агрессии, – рассказал нам Олег.

Режиссер считает, что закон о запрете российской музыки в Украине – революционный / Фото: instagram.com/olegbodnarchuk

Некоторые украинцы и после начала полномасштабной войны продолжают слушать российских артистов, которые либо сохраняют нейтралитет, либо поддерживают режим Путина. Мы спросили у продюсера, повлияет ли этот закон на их мировоззрение.

Это в первую очередь вопрос внутренней культуры человека, его осведомленности о происходящем. Я, например, не могу воспринять сегодня ни одной российской современной песни, потому что мне диссонирует настроение, которое там звучит – безразличие, слепота, глухость. Для меня это издевательство и надругательство над украинским народом. Я сразу представляю эти довольные лица исполнителей, уверенных в том, что они живут в согласии, потому что российская армия убивает украинцев.

По мнению Боднарчука, есть шанс на то, что все же украинцы перестанут слушать песни российских артистов.

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Я не исключаю, что нашим юным пользователям музыкальных цифровых платформ откровенно могут нравиться какие-то легкомысленные недальновидные российские песенки, но если сознательное окружение этого человека, в том числе государство сможет доступно объяснить, почему сегодня это неправильно – то в будущем у нас будет шанс на становление в Украине сильного сознательного гражданина, – выразился режиссер.

Без исключений не обошлось

Да, закон запрещает российскую музыку, но... Запрет касается артистов, которые после 1991 года официально являются гражданами РФ. Исключением являются россияне, получившие украинское гражданство. То есть, если, например, такие артисты-"молчуны", как Ани Лорак, Таисия Повалий или MARUV являются гражданками Украины – их творчество может звучать в нашем государстве. Однако если автором их песни является россиянин, который поддерживает режим Путина – ее запретят.

Мы поинтересовались у Боднарчука, не лучше ли было бы запретить песни украинских певцов-"молчунов", учитывая их позицию:

Украина не может дискриминировать своих граждан, если они не нарушили закон. Нужно либо урегулировать этот вопрос нормативно и определить правовой статус и последствия деятельности публичных лиц – граждане Украины, замалчивающие войну, либо иным способом его урегулировать. Я уверен, что сегодня к этим артистам точно будет применена со стороны украинских медиа моральная ответственность, и они не будут звучать в нашей стране. Это вопрос чести и самосознания к каждому работнику медиа – гражданину Украины, – объяснил режиссер.

Продюсер прокомментировал исключения, что касаются закона / Фото: Скриншот из видео

Добавим, что кроме этого исключения, под запрет не подпадают песни из фильмов – их не будут вырезать из кинокартин, разрешенных Минкультом. Также не запрещены отрывки песен и клипов в программах, снятых до 20 февраля 2014 года и каверы на песне российских артистов в исполнении граждан Украины.

Список "чистых артистов РФ"

Еще одно исключение, когда российские артисты имеют шанс на гастроли в Украине. Для этого певец должен заполнить соответствующую декларацию, в которой признает территориальную целостность Украины, а свою родину называет агрессором. Этим вопросом будет заниматься СБУ.

Впрочем, Олег Боднарчук считает это исключение неуместным. Он выступает против активной поддержки любых граждан РФ Украиной. По его словам, во время войны это просто невозможно.

Этот вопрос очень раскалывает наше общество. Я считаю, что делить людей на хороших и плохих исключительно по национальному признаку – это неправильно. Среди украинцев и россиян есть разные люди. В большинстве своем россияне поддерживают войну и это позорная правда. Но есть случаи предательства среди украинцев: депутаты, мэры или простые граждане. Сегодня я бы проводил тест не на кровь, а на человечность. Считаю, что их (российских артистов – Ред.) даже альтернативное мнение это их внутреннее дело. И они, в том числе, построили такую агрессивную страну. Своими общественными и творческими протестами они борются в первую очередь за себя и будущее своих детей, нам до этого нет дела. Я против того, чтобы Украина стала буферной зоной для их пересадки здесь. Уверен, что самая большая польза от них в поддержке Украины с территории России. Возможно, это опасно, но в этом только их вина и ответственность, – отметил режиссер.

Отметим, что соответствующий закон заработает после того, как его подпишет президент Украины. На нарушение закона можно будет пожаловаться в полицию – она займется нарушителем.

Напомним, ранее закон о запрете российской музыки в Украине прокомментировал Андрей Данилко. По словам артиста, это совершенно правильное решение в целях безопасности.