Помирился с сестрой и записывает украиноязычный альбом: жаркие дни в жизни Андрея Данилко

Украинский артист откровенно рассказал, какие изменения произошли в его жизни, и что он готовит своим фанатам

Андрей Данилко дал большое интервью / Фото: Скриншот из видео

В эфире национального телемарафона Андрей Данилко, который ошеломил фанов своим похудением, анонсировал новый альбом Верки Сердючки и поразил откровенной правдой об отношениях со своей сестрой.

Первый украиноязычный альбом

Как признался Данилко, у него уже есть 60 украиноязычных песен, которые "лежат в столе" и ждут своего времени. По словам артиста, он давно хотел выпустить украиноязычный альбом Верки Сердючки.

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Мне очень хотелось бы первый украиноязычный альбом певицы и актрисы Верки Сердючку и ее мамы. Там все песни весело-драматические, это песни об отношениях, любви, переживаниях. Мне кажется у них хороший подтекст, мне что-то нравится в текстах. Мне кажется, что Сердючка на украинском лучше звучит, чем на русском, – поделился артист.

Скриншот YouTube

Примирение с сестрой

У Андрея Данилко есть старшая сестра Галина Гришко. Однако родня уже много лет не общалась. А все потому, что в свое время Галина написала на брата заявление в полицию и обвинила его в похищении ее сына, которого он якобы "хотел продать на органы".

В конце концов, Данилко удалось наладить контакты с сестрой. Как поделился артист, на их примирение повлияла смерть мамы – ее не стало два года назад.

Нас помирила, если можно так сказать, смерть мамы, – рассказал артист в интервью программе "Вікна-новини".

Андрей Данилко вспомнил, что мать его умерла, а на следующий день у него был выходной. Тогда же он поехал в свой город, остановился в отеле и затем свершилось примирение.

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Отметим, что Галина Гришко – это сводная сестра Данилка от первого брака матери. Она старше артиста на 10 лет.

О запрете российской музыки в Украине

Андрей Данилко, как и Тина Король, поддержал запрет российской музыки в медиа и общественном пространстве По словам артиста, это абсолютно правильное решение в целях безопасности.

Это совершенно верно. Сейчас все очень обострено. Люди агрессивно воспринимают, люди не могут слушать. Это как было с немецким языком после войны. Наши бабушки, которые были в немецкой оккупации, они немецкий даже слышать не могли. Настолько он внушал страх, – добавил Данилко.

Ранее мы сообщали, как Верка Сердючка впервые с начала полномасштабной войны зажгла на концерте , который прошел на станции метро "Майдан Незалежності" в Киеве. Вместе с артисткой была и ее звездная мама.