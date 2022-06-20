Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 💪 Казахстан против Кремля 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Помирился с сестрой и записывает украиноязычный альбом: жаркие дни в жизни Андрея Данилко

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 июня, 14:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский артист откровенно рассказал, какие изменения произошли в его жизни, и что он готовит своим фанатам
Андрей Данилко дал большое интервью
Андрей Данилко дал большое интервью / Фото: Скриншот из видео

В эфире национального телемарафона Андрей Данилко, который ошеломил фанов своим похудением, анонсировал новый альбом Верки Сердючки и поразил откровенной правдой об отношениях со своей сестрой.

Первый украиноязычный альбом

Как признался Данилко, у него уже есть 60 украиноязычных песен, которые "лежат в столе" и ждут своего времени. По словам артиста, он давно хотел выпустить украиноязычный альбом Верки Сердючки.

Реклама

Мне очень хотелось бы первый украиноязычный альбом певицы и актрисы Верки Сердючку и ее мамы. Там все песни весело-драматические, это песни об отношениях, любви, переживаниях. Мне кажется у них хороший подтекст, мне что-то нравится в текстах. Мне кажется, что Сердючка на украинском лучше звучит, чем на русском, – поделился артист.

Скриншот YouTube

Примирение с сестрой

У Андрея Данилко есть старшая сестра Галина Гришко. Однако родня уже много лет не общалась. А все потому, что в свое время Галина написала на брата заявление в полицию и обвинила его в похищении ее сына, которого он якобы "хотел продать на органы".

В конце концов, Данилко удалось наладить контакты с сестрой. Как поделился артист, на их примирение повлияла смерть мамы – ее не стало два года назад.

Нас помирила, если можно так сказать, смерть мамы, – рассказал артист в интервью программе "Вікна-новини".

Андрей Данилко вспомнил, что мать его умерла, а на следующий день у него был выходной. Тогда же он поехал в свой город, остановился в отеле и затем свершилось примирение.

Реклама

Отметим, что Галина Гришко – это сводная сестра Данилка от первого брака матери. Она старше артиста на 10 лет.

О запрете российской музыки в Украине

Андрей Данилко, как и Тина Король, поддержал запрет российской музыки в медиа и общественном пространстве По словам артиста, это абсолютно правильное решение в целях безопасности.

Это совершенно верно. Сейчас все очень обострено. Люди агрессивно воспринимают, люди не могут слушать. Это как было с немецким языком после войны. Наши бабушки, которые были в немецкой оккупации, они немецкий даже слышать не могли. Настолько он внушал страх, – добавил Данилко.

Ранее мы сообщали, как Верка Сердючка впервые с начала полномасштабной войны зажгла на концерте , который прошел на станции метро "Майдан Незалежності" в Киеве. Вместе с артисткой была и ее звездная мама.

Реклама

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять