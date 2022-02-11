После просмотра нового клипа Wellboy вам захочется в село на дискотеку (видео)

До финала Нацотбора осталось совсем немного. Уже завтра из восьми финалистов выберут участника, который представит нашу страну на международном конкурсе в Италии.
Ранее мы слушали все песни конкурсантов и пытались решить, кто же из них одержит победу. Alina Pash, Kalush, а может Our Atlantic? Обязательно проголосуйте здесь!
Тем временем главной сегодняшней премьерой стало видео Wellboy на песню Nozzy Bossy. В этой композиции Антон воспевает село и пляшет до упаду с гусем, граблями и красотками.
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Wellboy – Nozzy Bossy
Кстати второй куплет песни Wellboy написал на английском.
Nozzy Bossy — песня-высказывание о нашей сильной стране, которая крепко стоит на своих ногах, на своей земле, – описал свой трек Антон Вельбой.
Где смотреть финал Нацотбора на "Евровидение-2022"
Финал Национального отбора пройдет в субботу, 12 февраля, в формате телевизионного концерта. Прямая трансляция Нацотбора начнется в 18:30 в эфире телеканала UA: ПЕРВЫЙ. Также его можно будет смотреть на YouTube и Facebook, сайте eurovision.ua, мобильном приложении suspilne.tv.
На сцене выступят восемь участников:
- Barleben — Hear My Words
- Cloudless — All Be Alright
- Michael Soul — Demons
- Our Atlantic — Моя любов
- Alina Pash — Shadows of Forgotten Ancestors
- Kalush Orchestra — Stefania
- Roxolana — Girlzzzz
- Wellboy — Nozzy Bossy