После просмотра нового клипа Wellboy вам захочется в село на дискотеку (видео)

С треком Nozzy Bossy хочет представлять Украину на "Евровидении-2022"

Wellboy выпустил клип на песню Nozzy Bossy / Фото: YouTube

До финала Нацотбора осталось совсем немного. Уже завтра из восьми финалистов выберут участника, который представит нашу страну на международном конкурсе в Италии.

Ранее мы слушали все песни конкурсантов и пытались решить, кто же из них одержит победу. Alina Pash, Kalush, а может Our Atlantic? Обязательно проголосуйте здесь!

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Тем временем главной сегодняшней премьерой стало видео Wellboy на песню Nozzy Bossy. В этой композиции Антон воспевает село и пляшет до упаду с гусем, граблями и красотками.

Wellboy – Nozzy Bossy

Кстати второй куплет песни Wellboy написал на английском.

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Nozzy Bossy — песня-высказывание о нашей сильной стране, которая крепко стоит на своих ногах, на своей земле, – описал свой трек Антон Вельбой.

Где смотреть финал Нацотбора на "Евровидение-2022"

Финал Национального отбора пройдет в субботу, 12 февраля, в формате телевизионного концерта. Прямая трансляция Нацотбора начнется в 18:30 в эфире телеканала UA: ПЕРВЫЙ. Также его можно будет смотреть на YouTube и Facebook, сайте eurovision.ua, мобильном приложении suspilne.tv.

На сцене выступят восемь участников: