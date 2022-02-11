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После просмотра нового клипа Wellboy вам захочется в село на дискотеку (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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11 февраля, 13:56
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С треком Nozzy Bossy хочет представлять Украину на "Евровидении-2022"
Wellboy выпустил клип на песню Nozzy Bossy
Wellboy выпустил клип на песню Nozzy Bossy / Фото: YouTube

До финала Нацотбора осталось совсем немного. Уже завтра из восьми финалистов выберут участника, который представит нашу страну на международном конкурсе в Италии.

Ранее мы слушали все песни конкурсантов и пытались решить, кто же из них одержит победу. Alina Pash, Kalush, а может Our Atlantic? Обязательно проголосуйте здесь!

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Тем временем главной сегодняшней премьерой стало видео Wellboy на песню Nozzy Bossy. В этой композиции Антон воспевает село и пляшет до упаду с гусем, граблями и красотками.

Wellboy – Nozzy Bossy

Кстати второй куплет песни Wellboy написал на английском.

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Nozzy Bossy — песня-высказывание о нашей сильной стране, которая крепко стоит на своих ногах, на своей земле, – описал свой трек Антон Вельбой.

Где смотреть финал Нацотбора на "Евровидение-2022"

Финал Национального отбора пройдет в субботу, 12 февраля, в формате телевизионного концерта. Прямая трансляция Нацотбора начнется в 18:30 в эфире телеканала UA: ПЕРВЫЙ. Также его можно будет смотреть на YouTube и Facebook, сайте eurovision.ua, мобильном приложении suspilne.tv.

На сцене выступят восемь участников:

  • Barleben — Hear My Words
  • Cloudless — All Be Alright
  • Michael Soul — Demons
  • Our Atlantic — Моя любов
  • Alina Pash — Shadows of Forgotten Ancestors
  • Kalush Orchestra — Stefania
  • Roxolana — Girlzzzz
  • Wellboy — Nozzy Bossy

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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