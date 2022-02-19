Принцесса из Горошино: что нужно знать о новой картине на телеканале Украина

В воскресенье, 20 февраля, в 17:00 зрителей телеканала "Украина" ждет премьера 4-серийного фильма "Принцесса из Горошино"

На телеканале "Украина" премьера нового сериала "Принцесса из Горошино" / Фото: instagram.com/nastyavanya/

Эта лирическая комедия расскажет о начинающей актрисе, которая отправляется в село Горошино, чтобы вжиться в роль для своего первого фильма.

Марина никогда до этого в деревне не была и чувствует себя там, как на другой планете. К тому же, девушка еще не знает, что похожая на нее мошенница украла у олигарха Базаревича ценную картину, и теперь начнется настоящая путаница: все знакомые считают Марину погибшей, а охранники олигарха, наоборот, начнут на неё охоту..

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Премьера "Принцесса из Горошино" состоится 20 февраля на телеканале "Украина" / Фото: пресс-служба

В картине снялись Анастасия Иванова, Юрий Фелипенко, Андрей Саминин, Виктория Литвиненко, Сергей Сипливый, София Письман, Светлана Зельбет, Мария Стопник и другие актеры.

В этом фильме сложился невероятно сильный актерский состав, каждый артист – это просто чудо какое-то, – говорит режиссер-постановщик проекта Дмитрий Гольдман. – Также я счастлив, что поработал с потрясающим оператором Васей Сикачинским. Мы впервые снимали вместе, и я получал эстетическое удовольствие от каждого кадра, который он делал. Кроме того, не могу не отметить прекрасный сценарий

Режиссер-постановщик проекта обратил внимание на то, что это лирическая комедия в чистом виде, а таких сейчас очень мало.

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В ней нет никаких отступлений – никто не сидит в тюрьме, не лежит в коме. Вся съемочная группа находилась в хорошем настроении и получала удовольствие от процесса. Село Горошино мы снимали под Киевом, я очень долго искал и просто каким-то чудом нашел деревню, которая бы нам подходила. Мне хотелось, чтобы это была гористая местность, и все сложилось наилучшим образом – там действительно есть огромная гора".

Производством занимались телеканал "Украина" и компания Mamas Film Production. Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2021 году.

Смотрите премьеру картины "Принцесса из Горошино" в воскресенье в 17:00 на телеканале "Украина".

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Напомним, уже с 26 февраля на телеканале "Украина" стартует премьера нового грандиозного шоу "Игры талантов"