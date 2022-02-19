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Принцеса з Горошино: що потрібно знати про нову картину на телеканалі Україна

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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19 лютого, 11:01
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У неділю, 20 лютого, о 17:00 на глядачів телеканалу "Україна" чекає прем'єра 4-серійного фільму "Принцеса з Горошино"
На телеканалі "Україна" прем'єра нового серіалу "Принцеса з Горошино"
На телеканалі "Україна" прем'єра нового серіалу "Принцеса з Горошино" / Фото: instagram.com/nastyavanya/

Ця лірична комедія розповість про акторку-початківцю, яка вирушає в село Горошино, щоб вжитися в роль для свого першого фільму.

Марина ніколи раніше в селі не була і почувається там, як на іншій планеті. До того ж, дівчина ще не знає, що схожа на неї шахрайка вкрала у олігарха Базаревича цінну картину, і тепер почнеться справжня плутанина: усі знайомі вважають Марину загиблою, а охоронці олігарха, навпаки, почнуть на неї полювання.

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Прем'єра "Принцеса з Горошино" відбудеться 20 лютого на телеканалі "Україна"
Прем'єра "Принцеса з Горошино" відбудеться 20 лютого на телеканалі "Україна" / Фото: пресслужба

У картині знялись Анастасія Іванова, Юрій Феліпенко, Андрій Самінін, Вікторія Литвиненко, Сергій Сипливий, Софія Письман, Світлана Зельбет, Марія Стопник та інші актори.

У цьому фільмі склався неймовірно сильний акторський склад, кожен артист – це якесь диво, – каже режисер-постановник проекту Дмитро Гольдман. – Також я щасливий, що попрацював із чудовим оператором Васею Сікачинським. Ми вперше знімали разом, і я отримував естетичне задоволення кожного кадру, який він робив. Крім того, не можу не відзначити чудовий сценарій

Режисер-постановник проєкту звернув увагу на те, що це лірична комедія у чистому вигляді, а таких зараз дуже мало.

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У ній немає жодних відступів – ніхто не сидить у в'язниці, не лежить у комі. Вся знімальна група перебувала у гарному настрої та отримувала задоволення від процесу. Село Горошино ми знімали під Києвом, я дуже довго шукав і просто якимось дивом знайшов село, яке б нам підходило. Мені хотілося, щоб це була гориста місцевість, і все склалося якнайкраще – там справді є величезна гора".

Виробництвом займалися телеканал "Україна" та компанія Mamas Film Production. Зйомки проходили у Києві та Київській області у 2021 році.

Дивіться прем'єру картини "Принцеса з Горошино" у неділю о 17:00 на телеканалі "Україна".

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Нагадаємо, вже з 26 лютого на телеканалі "Україна" стартує прем'єра нового грандіозного шоу "Ігри талантів"

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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