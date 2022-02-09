Регина Тодоренко обратится за помощью к духам умерших

Телеведущая заявила, что у нее появятся необычные помощники на российском ТВ-шоу

Регина Тодоренко – судья на российском ТВ-шоу. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко, у которой заподозрили коронавирус , является членом жюри развлекательного российского шоу "Маска". Компанию ей также составляют другие звезды, в частности, Филипп Киркоров, Тимур Родригез и Валерия.

В преддверии выхода первого эпизода "Маски" состоялась пресс-конференция, где все судьи проекта поделились своими мыслями и ожиданиями касательно проекта. И тут выделилась неожиданными откровениями Регина.

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Тодоренко удивила коллег своим заявлением. Так, телеведущая призналась, что намерена обращаться к духам умерших! И делать это она планирует в прямом эфире, сидя в судейском кресле.

Регина Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Все, конечно же, подумали, что это пранк, но Регина объяснила, что это не шутка. Она реально собирается привлечь своего астролога и духовного коуча.

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Я буду не одна, мне будет подсказывать высший разум. Я буду обращаться к духам, у меня есть психолог и еще астролог. И в этом году мне сказали, что нужно прислушиваться к корням, – объяснила телеведущая, сообщает "ФАН".

Конечно же, на такие заявления Тодоренко ее коллеги только рассмеялись. Однако звезда не обиделась.

Раньше мы писали, что Регина Тодоренко кинула на деньги писательницу, которая писала за нее два года детскую книгу.