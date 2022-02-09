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Регіна Тодоренко звернеться за допомогою до духів померлих

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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9 лютого, 18:53
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Телеведуча заявила, що у неї з'являться незвичайні помічники у російському ТБ-шоу
Регіна Тодоренко - суддя на російському ТБ-шоу.
Регіна Тодоренко - суддя на російському ТБ-шоу. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко, у якої запідозрили коронавірус, є членом жюрі розважального російського шоу "Маска". Компанію їй також складають інші зірки, зокрема Філіп Кіркоров, Тимур Родрігез та Валерія.

Напередодні виходу першого епізоду "Маски" відбулася прес-конференція, де всі судді проєкту поділилися своїми думками та очікуваннями щодо проєкту. І тут виділилась неочікуваними одкровеннями Регіна.

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Тодоренко здивувала колег своєю заявою. Так, телеведуча зізналась, що має намір звертатися до духів померлих! І робити вона це планує у прямому ефірі, сидячи у суддівському кріслі.

Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Усі ж звісно подумали, що це пранк, але Регіна пояснила, що це не жарт. Вона реально збирається залучити свого астролога і духовного коуча.

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Я буду не одна, мені підказуватиме вищий розум. Я звертатимусь до духів, у мене є психолог і ще астролог. І цього року мені сказали, що треба прислухатися до коріння, – пояснила телеведуча, повідомляє "ФАН".

Звісно ж на такі заяви Тодоренко її колеги лише розсміялись. Проте зірка не образилась.

Раніше ми писали, що Регіна Тодоренко кинула на гроші письменницю, яка писала за неї два роки дитячу книгу.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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