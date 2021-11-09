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Регина Тодоренко впервые за несколько спела на украинском (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
9 ноября, 07:42
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Регина Тодоренко поделилась у себя в соцсетях видео, на котором она поет одну из песен группы "Океан Эльзы"
Регина Тодоренко перепела хит "Океан Эльзы"
Регина Тодоренко перепела хит "Океан Эльзы" / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко с детства занималась вокалом, была участницей поп-группы Real O. Сейчас артистку больше знают как телеведущую популярных программ и блогера, также она пробует себя в кино. О вокале Регина тоже не забывает.

К слову, впервые за несколько лет Регина в Instagram опубликовала песню на украинском языке. Тодоренко под собственный аккомпанемент исполняет песню группы "Океан Эльзы" "Без бою".

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Звуки музыки – для меня это отдушина! Вы любите петь? – подписала ролик Тодоренко.

В комментариях оценили кавер телеведущей и отметили, что Регине Тодоренко стоит чаще радовать поклонников такими видео.

  • "Вау. Очень люблю эту песню"
  • "Регина, как это круто"
  • "Супер! Любимая песня"
  • "Побольше бы таких видео с твоим пением"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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