Регина Тодоренко впервые за несколько спела на украинском (видео)

Регина Тодоренко с детства занималась вокалом, была участницей поп-группы Real O. Сейчас артистку больше знают как телеведущую популярных программ и блогера, также она пробует себя в кино. О вокале Регина тоже не забывает.
К слову, впервые за несколько лет Регина в Instagram опубликовала песню на украинском языке. Тодоренко под собственный аккомпанемент исполняет песню группы "Океан Эльзы" "Без бою".
Звуки музыки – для меня это отдушина! Вы любите петь? – подписала ролик Тодоренко.
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В комментариях оценили кавер телеведущей и отметили, что Регине Тодоренко стоит чаще радовать поклонников такими видео.
- "Вау. Очень люблю эту песню"
- "Регина, как это круто"
- "Супер! Любимая песня"
- "Побольше бы таких видео с твоим пением"
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