Регина Тодоренко впервые за несколько спела на украинском (видео)

Регина Тодоренко поделилась у себя в соцсетях видео, на котором она поет одну из песен группы "Океан Эльзы"

Регина Тодоренко перепела хит "Океан Эльзы" / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко с детства занималась вокалом, была участницей поп-группы Real O. Сейчас артистку больше знают как телеведущую популярных программ и блогера, также она пробует себя в кино. О вокале Регина тоже не забывает.

К слову, впервые за несколько лет Регина в Instagram опубликовала песню на украинском языке. Тодоренко под собственный аккомпанемент исполняет песню группы "Океан Эльзы" "Без бою".

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Звуки музыки – для меня это отдушина! Вы любите петь? – подписала ролик Тодоренко.

В комментариях оценили кавер телеведущей и отметили, что Регине Тодоренко стоит чаще радовать поклонников такими видео.

"Вау. Очень люблю эту песню"

"Регина, как это круто"

"Супер! Любимая песня"

"Побольше бы таких видео с твоим пением"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

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