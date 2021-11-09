Регіна Тодоренко вперше за кілька заспівала українською (відео)

Регіна Тодоренко з дитинства займалася вокалом, була участницею поп-гурту Real O. Зараз артистку більше знають як телеведучу популярних програм та блогера, також вона пробує себе у кіно. Про вокал Регіна теж не забуває.
До речі, вперше за кілька років Регіна в Instagram опублікувала пісню українською мовою. Тодоренко під власний акомпанемент виконує пісню гурту "Океан Ельзи" "Без бою".
Звуки музики – для мене це віддушина! Ви любите співати? – підписала ролик Тодоренко.
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У коментарях оцінили кавер телеведучої та зазначили, що Регіні Тодоренко варто частіше радувати шанувальників такими відео.
- "Вау. Дуже люблю цю пісню"
- "Регіна, як це круто"
- "Супер! Улюблена пісня"
- "Побільше таких відео з твоїм співом"
Інші новини про зірок:
- Real O зібралися старим складом через 10 років , щоб знятись у новому відеокліпі.
- Регіна Тодоренко поскаржилася на складні перші місяці життя у Москві.