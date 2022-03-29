Із Закарпаття до Ганновера: Катерина Репяхова намагається доставити сина у безпечне місце

Дружина Віктора Павлика поділилася з шанувальниками подробицями своєї непростої подорожі, мета якої – доставити сина туди, де не бомблять і не стріляють

Катерина Реп'яхова робить усе, аби її малюк був безпеці / Фото: instagram.com/repyahovakate

Багато жителів України зараз змушені залишати свої будинки, рятуючи дітей від російського вторгнення. Дні та ночі без сну, тривалий час за кермом, непрості умови поїздок – але це ніщо, аби чадо було в безпеці. На своїй сторінці в інстаграм деталями такої подорожі поділилася Катерина Репяхова.

Молода дружина Віктора Павлика із сином Мишком зараз прямує до Європи. Спочатку вони були на Закарпатті, а тепер перетнули вже 3 країни та зупинилися в Німеччині. Але й це ще не кінцевий пункт їхньої подорожі.

Реклама

Дружина Віктора Павліка з малюком / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Закарпаття – Ганновер



Розповім про наш шлях з України в Німеччину.



Кордон.

Ми проходили кордон на КПП Лужанка.

Проходження зайняло в нас 3 години. Півтори години стояли в черзі до кордону і півтори години вже всередині української і угорської митниць.



З документів потрібні були: техпаспорт на машину, закордонні паспорти (можна і без них), і на українському паспортному контролі попросили свідоцтво про народження Міші ( так як призвища різні)

І я його забула

Добре, що в "Дії" в мене воно було і їм підійшло.

Запитали в мене, чи знає Віктор, що я виводжу дитину)



На угорському паспортному контролі ще попросили водійські права.

Грін карта (страхування машини) зараз не потрібна.



Словаччина.

Ночували ми під Братиславою, готель знаходиться при дорозі. Дуже зручно і дуже гарний готель. Рекомендую ✔️

Ponteo- Activity Park Rusovce

Паркінг безкоштовний.

COVID – сертифікати не просили.



Чехія.

Ми проїжджали Прагу. Зупинились в центрі міста, трохи погуляли. Машину залишили на парковці торгівельного центру.

Обожнюю Чехію, вона класна і не дорога))



Німеччина.

Другу ніч ми ночували біля Дрездену.

Готель Ramada by Wyndham Dresden

Теж непоганий, не дорогий і не в самому місті.

До речі всі готелі ми шукали з паркінгом.

В цьому готелі ніч парковки коштує 10€.

COVID – сертифікати попросили.



Приїхали ми в Ганновер. Чому саме сюди? Напишу в окремій публікації.

Тут ми залишаємо машину і летимо далі".

Катерина Реп'яхова поділилась з прихильниками подробицями поїздки / Фото: instagram.com/repyahovakate

Реклама

Який пункт призначення, Катерина поки що не говорить.

Шанувальники бажають молодій мамі щасливої дороги та просять по ходу дії ділитися подробицями, адже ці деталі комусь можуть врятувати життя.

Також сьогодні обговорюють новини про те, що 10-річна донька Олі Полякової передчувала війну.

Реклама

Нагадуємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!