Режиссер "Орла и решки" Синельников решил жениться, когда прятался от обстрелов в Гостомеле

Ведущий и режиссер тревел-шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников рассказал, как спасал детей во время обстрелов в Киевской области, а также как война подтолкнула его сделать предложение любимой девушке.

Евгений Синельников женится во второй раз / Фото: Коллаж: Сегодня, synelnykov_yevgen

По словам Синельникова, перед началом российского вторжения они с возлюбленной готовились к съемкам в Одессе. Но 24 февраля в 5 утра его девушке позвонили по телефону и сказали, что началась война. Поездку, конечно же, отменили, поэтому они остались в доме Евгения в Гостомеле. Более двух недель они провели в заблокированном населенном пункте под постоянными обстрелами. А во время одного из них Синельников решил сделать любимой предложение.

На самом деле я был готов к этому, просто искал какой-то классный романтический момент. А однажды под обстрелами понял, что просто могу не успеть это сделать, и решил действовать. У меня даже кольца не было, но оно было и не нужно. Получилось даже более романтично. Потому что придумывать, бросать обручальное кольцо в бокал или что-то такое – это уже все делали, а вот так, под обстрелами, когда бьют "Грады" – такого еще никто не делал, – отметил Евгений Синельников в интервью программе "Зірковий шлях", которая выходит на Youtube канала "Украина".

Фото: Instagram

У режиссера есть сын от первого брака, а также он воспитывает двоих детей невесты. Говорит, что они с любимой пытались скрыть от малышей ужасы войны, но сделать это было очень непросто.

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В первые дни они еще держались. А потом пошли слезы: "Папа, ты обещал, что это закончится, а если нас всех убьют? А зачем они это делают?" А ты не можешь ответить им ничего. Конечно, пытались как-то отвлечь – уроками, задачами, играми, физическим трудом. И вроде бы все было хорошо, но когда мимо дома проезжала какая-то фура, то все пригибались, боясь громких звуков, – вспомнил Синельников.

Алексей, сын Евгения от первого брака, уже уехал за границу вместе со своей мамой. Сам же Синельников уехал из Киева и сейчас находится в центральной Украине, но с нетерпением ждет, когда ВСУ отобьют Гостомель и он сможет вернуться домой.