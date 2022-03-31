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Режисер "Орла та решки" Синельников вирішив одружитися, коли ховався від обстрілів у Гостомелі

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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31 березня, 17:19
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Ведучий та режисер тревел-шоу "Орел і Решка" Євген Синельников розповів, як рятував дітей під час обстрілів у Київській області, а також як війна підштовхнула його зробити пропозицію коханій дівчині
Євген Синельников одружується вдруге
Євген Синельников одружується вдруге / Фото: Колаж: Сьогодні, synelnykov_yevgen

За словами Синельникова, перед початком російського вторгнення вони з коханою готувалися до зйомок в Одесі. Але 24 лютого о 5-й ранку його дівчині зателефонували і сказали, що почалася війна. Поїздку, звісно ж, скасували, тож вони залишилися в будинку Євгена у Гостомелі. Понад два тижні вони провели у заблокованому населеному пункті під постійним обстрілом. А під час одного із них Синельников вирішив зробити коханій пропозицію.

Насправді я був готовий до цього, просто шукав якогось класного романтичного моменту. А одного разу під обстрілом зрозумів, що просто можу не встигнути це зробити і вирішив діяти. У мене навіть обручки не було, але вона була і не потрібна. Вийшло навіть романтичніше. Тому що вигадувати, кидати обручку в келих чи щось таке – це вже все робили, а ось так, під обстрілами, коли б'ють "Гради" – такого ще ніхто не робив, – зазначив Євген Синельников в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", яка виходить на Youtube каналу "Україна".

Фото: Instagram

Режисер має сина від першого шлюбу, а також він виховує двох дітей нареченої. Каже, що вони з коханою намагалися приховати від малечі жахи війни, але зробити це було дуже непросто.

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Перші дні вони ще трималися. А потім пішли сльози: "Тату, ти обіцяв, що це закінчиться, а якщо всіх нас уб'ють? А навіщо вони це роблять? А ти нічого не можеш відповісти. Звичайно, намагалися якось відволікти – уроками, завданнями, іграми, фізичною працею. І начебто все було добре, але коли повз будинок проїжджала якась фура, то всі пригиналися, боячись гучних звуків, – згадав Синельников.

Олексій, син Євгена від першого шлюбу, вже виїхав за кордон разом із мамою. Сам же Синельников поїхав з Києва і зараз перебуває в центральній Україні, але з нетерпінням чекає, коли ЗСУ відіб'ють Гостомель, і він зможе повернутися додому.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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