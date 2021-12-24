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Российский журнал назвал альбом Каменских одним из лучших в 2021 году

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
24 декабря, 09:33
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Сольник NK – Красное вино вошел в ТОП альбомов 2021 года по версии российского издания Еsquire
Альбом NK - "Красное вино" назвали одним из лучших в России
Альбом NK - "Красное вино" назвали одним из лучших в России / Фото: instagram.com/kamenskux

Список был составлен музыкальными критиками и журналистами. Всего в нем 92 альбом российских и зарубежных исполнителей.

2021-й хотя и был непростым годом для творческой индустрии, множество артистов все же выдали публике свежий материал. Кому-то даже повезло снова давать концерты, ездить в туры.

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Сейчас музыка продолжает выходить в больших объемах и чтобы разобраться в этом бесконечном потоке, Esquire попросил десятерых музыкальных журналистов и экспертов выбрать лучшие альбомы 2021 года.

Альбом украинский исполнительницы Насти Каменских (NK) "Красное вино" вошел в "ТОП-9 альбомов, которые стоит послушать" музыкального критика и автора Telegram-канала "Всякая годная попса".

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Скриншот: esquire.ru

Альбом "Красное вино" – четвертая студийная работа NK. Выпущен он был 21 мая 2021 года лейблом Nice2CU. В альбоме 15 треков, включая ремикс, 5 из них – синглы. На четыре песни из "Красное вино" Каменских сняла клипы, среди которых "Vibe", "Девочки рулят".

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В ТОП также попали альбомы "=" Эда Ширана, "Voyage" шведской группы ABBA, Лана Дель Рей "Chemtrails Over the Country Club", Little Simz "Sometimes I Might Be Introvert" и другие.

Ранее Настя Каменских снялась с известным российским артистом в TikTok, чем вызвала волну хейта в соцсетях.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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