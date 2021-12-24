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Російський журнал назвав альбом Каменських одним із найкращих у 2021 році

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
24 грудня, 09:33
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Сольник NK – Красное вино увійшов до ТОПу альбомів 2021 року за версією російського видання Еsquire
Альбом NK - "Красное вино" назвали одним із найкращих у Росії
Альбом NK - "Красное вино" назвали одним із найкращих у Росії / Фото: instagram.com/kamenskux

Список був складений музичними критиками та журналістами. Загалом у ньому 92 альбоми російських та зарубіжних виконавців.

2021-й хоч і був непростим роком для творчої індустрії, безліч артистів все ж таки видали публіці свіжий матеріал. Комусь навіть пощастило знову давати концерти, їздити у тури.

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Зараз музика продовжує виходити у великих обсягах і щоб розібратися у цьому нескінченному потоці, Esquire попросив десятьох музичних журналістів та експертів обрати найкращі альбоми 2021 року.

Альбом української виконавиці Насті Каменських (NK) "Красное вино" увійшов до "ТОП-9 альбомів, які варто послухати" музичного критика та автора Telegram-каналу "Всякая годная попса".

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Скріншот: esquire.ru

Альбом "Красное вино" – четверта студійна робота NK. Випущено його 21 травня 2021 року лейблом Nice2CU. В альбомі 15 треків, зокрема один ремікс, 5 із них – сингли. На чотири пісні з "Красное вино" Каменських зняла кліпи, серед яких "Vibe", "Девочки рулят".

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У ТОП також потрапили альбоми "=" Еда Ширана, "Voyage" шведського гурту ABBA, Лани Дель Рей "Chemtrails Over the Country Club", Little Simz "Sometimes I Might Be Introvert" та інших.

Раніше Настя Каменських знялася з відомим російським артистом у TikTok чим викликала хвилю хейту в соцмережах

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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