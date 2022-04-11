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"Русня пи*дяки одгрібає": бойцы ВСУ перепели хит Wellboy Гуси – это надо услышать!

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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11 апреля, 12:00
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Украинские защитники не только умело уничтожают оккупантов на передовой, но и хорошо поют
Воины ВСУ перепели песню Wellboy "Гуси"
Воины ВСУ перепели песню Wellboy "Гуси" / Фото: скриншот, Instagram

Как говорится, какие времена – такова и музыка. Не только профессиональные певцы записывают новые треки для поддержания боевого духа, но и сами бойцы. Еще вчера все были в восторге от сингла Pink Floyd и Андрея Хлывнюка, сегодня же появились новые кумиры!

Так, бойцы 93 бригады решили подарить новое звучание треку "Гуси" Wellboy. Песню они, конечно же, "посвятили" русским захватчикам, которых послали вслед за их военным кораблем.

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Новый хит уже разместил сам Wellboy в Instagram. На видео мы можем увидеть наших талантливых защитников, которые в сопровождении музыкальных инструментов исполняют собственную версию "Гусей".

93 бригада. Спасибо ребята, что поднимаете боевой дух и настроение украинцам! Дышать одним воздухом с вами – честь, – подписал видео артист.

Очевидно, что кавер станет вирусным, если уже не стал. Ведь трек очень быстро распространяется по Сети.

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Уже оценили кавер и таланты ВСУ фолловеры:

  • Как я обожаю чувство юмора наших людей. Ребята нереально крутые.
  • Очень крутые ребята! После победы ждем их на Холостяке и Голосе!
  • Ждем выступления бригады на День Победы!
  • Подняли настроение! Украина победит!
  • Слава нашим героям!
Скриншот Instagram

Отметим, во время войны многие звезды записали или спели песни о несокрушимом духе украинского народа, страданиях и жизни в условиях войны. Раньше мы писали о ТОП-патриотических песен, от которых мурашки по коже.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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