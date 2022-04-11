Українські захисники не лише вправно знищують окупантів на передовій, а ще й гарно співають

Воїни ЗСУ переспівали пісню Wellboy "Гуси" / Фото: скриншот, Instagram

Як то кажуть, які часи – така і музика. Не лише професійні співаки записують нові треки для підтримки бойового духу, а й самі бійці. Ще вчора всі були у захваті від синглу Pink Floyd та Андрія Хливнюка, сьогодні ж з'явились нові кумири!

Так, бійці 93 бригади вирішили подарувати нове звучання треку "Гуси" Wellboy. Пісню вони, звичайно ж, "присвятили" російським загарбникам, яких послали слідом за їхнім військовим кораблем.

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Новий хіт вже розмістив сам Wellboy в Instagram. На відео ми можемо побачити наш талановитих захисників, які у супроводі музичних інструментів виконують власну версію "Гусей".

93 бригада. Дякую хлопці, що підіймаєте бойовий дух і настрій українцям! Дихати одним повітрям з вами – честь, – підписав відео артист.

Очевидно, що кавер стане вірусним, якщо вже не став. Адже трек дуже швидко поширюється Мережею.

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Оцінили кавер та таланти ЗСУ й фоловери:

Як я обожнюю почуття гумору наших людей. Хлопці нереально круті.

Дуже круті хлопці! Після перемоги чекаємо їх на Холостяку і Голосі!

Чекаємо на виступ бригади на День Перемоги!

Підняли настрій! Україна переможе!

Слава нашим героям!

Скріншот Instagram

Зазначимо, під час війни багато зірок записали чи перспівали пісні про незламний дух українського народу, страждання та життя в умовах війни. Раніше ми писали про ТОП-патріотичних пісень, від яких мурашки по шкірі.