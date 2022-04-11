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"Русня пи*дяки одгрібає": бійці ЗСУ переспівали хіт Wellboy Гуси – це треба почути!

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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11 квітня, 12:00
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Українські захисники не лише вправно знищують окупантів на передовій, а ще й гарно співають
Воїни ЗСУ переспівали пісню Wellboy "Гуси"
Воїни ЗСУ переспівали пісню Wellboy "Гуси" / Фото: скриншот, Instagram

Як то кажуть, які часи – така і музика. Не лише професійні співаки записують нові треки для підтримки бойового духу, а й самі бійці. Ще вчора всі були у захваті від синглу Pink Floyd та Андрія Хливнюка, сьогодні ж з'явились нові кумири!

Так, бійці 93 бригади вирішили подарувати нове звучання треку "Гуси" Wellboy. Пісню вони, звичайно ж, "присвятили" російським загарбникам, яких послали слідом за їхнім військовим кораблем.

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Новий хіт вже розмістив сам Wellboy в Instagram. На відео ми можемо побачити наш талановитих захисників, які у супроводі музичних інструментів виконують власну версію "Гусей".

93 бригада. Дякую хлопці, що підіймаєте бойовий дух і настрій українцям! Дихати одним повітрям з вами – честь, – підписав відео артист.

Очевидно, що кавер стане вірусним, якщо вже не став. Адже трек дуже швидко поширюється Мережею.

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Оцінили кавер та таланти ЗСУ й фоловери:

  • Як я обожнюю почуття гумору наших людей. Хлопці нереально круті.
  • Дуже круті хлопці! Після перемоги чекаємо їх на Холостяку і Голосі!
  • Чекаємо на виступ бригади на День Перемоги!
  • Підняли настрій! Україна переможе!
  • Слава нашим героям!
Скріншот Instagram

Зазначимо, під час війни багато зірок записали чи перспівали пісні про незламний дух українського народу, страждання та життя в умовах війни. Раніше ми писали про ТОП-патріотичних пісень, від яких мурашки по шкірі.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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