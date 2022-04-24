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З калашем так само органічний, як і на паркеті: Фагот про зустріч із Дікусаром – обидва захищають Україну

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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24 квітня, 08:45
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Нове фото відомих артистів зараз обговорюють усі – бере гордість за захисників. У ворога проти нас немає жодного шансу!
Артисти забули про звичну діяльність і тепер защищають Україну
Артисти забули про звичну діяльність і тепер защищають Україну / Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta, открытые источники

Ось вже майже 60 днів Україна мужньо відбиває атаки російських окупантів. Наша армія демонструє сталеву міць та силу духу у боротьбі з ордою РФ. Наші солдати – наша гордість та наша віра. До речі, також багато українських артистів були змушені проміняти музичні інструменти на зброю, адже зараз йдеться про захист Батьківщини. Герої нашого матеріалу – саме такі.

Музикант ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта та хореограф Дмитро Дікусар зараз захищають Україну. В Facebook Фагот опублікував фото з Дікусаром, з яким уперше побачився після моменту, коли вони покинули свою звичну діяльність заради боротьби із рашистами.

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Фагот та Дмитро Дікусар
Фагот та Дмитро Дікусар / Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

Колись в далекому 2009-му саме він вперше навчив мене моїм першим бальним танцям. Останній раз ми бачилися з Дмитром Дікусаром на паркеті "Танців з зірками" більше ніж півроку тому. І хоча я знав, що Дімка-тренер зараз в ЗСУ, сьогодні дуже несподівано побачив його з калашом! І подумалось, що і з ним він виглядає так само органічно, як і на паркеті!) І скажу я вам, що з такими творчиками в будь-якого ворога проти нас немає жодного шансу! Бо дух український міцний та надпотужний! Бо навіть ворога ми знищуємо з любов’ю в серці! Слава Україні!

– підписав музикант душевне фото.

Ми пишаємось своїми захисниками і продовжуємо вірити в близьку перемогу України.

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До речі, нещодавно Тарас Тополя розповів, що у його батальйоні служать мільйонери.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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