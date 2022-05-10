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Саша Зарицька вперше з початку війни приїхала в Ірпінь: серце пряме коліт від болю

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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10 травня, 19:01
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Солістка гурту KAZKA Саша Зарицька нарешті повернулася додому в Ірпінь і показала, що російські окупанти зробили з її містом
Саша Зарицька показала зруйнований Ірпінь
Саша Зарицька показала зруйнований Ірпінь / Фото: instagram.com/kazka.band

З початку війни Саша Зарицька проводить багато часу, допомагаючи українським військовим та волонтерам. Солістка гурту KAZKA не лише у різних містах в Україні, а й дала кілька благодійних концертів у США.

Після довгих роз'їздів, нарешті, Зарицька змогла повернутися додому, в Ірпінь, де щасливо жила до початку війни. В Instastories виконавиця показала, що російські окупанти зробили із містом.

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Привіт, мій Ірпінь! Привіт, моя Україно! – написала після повернення Зарицька.

Скріншот – instagram.com/kazka.band

Виконавиця проїхалася містом машиною і показала зруйновані будинки, мости та дороги, які залишилися після вторгнення рашистів.

Це вже дорога до мого будинку. Просто серце пряме коліт від болю, – поділилася співачка, показуючи руїни міста.

Скріншот – instagram.com/kazka.band

На щастя, Саша змогла потрапити до себе додому, проте її улюблені рослини так і не спромоглися дочекатися своєї господині. Зарицька зізналася, що ніколи не вибачить цього жаху російським військовим.

Скріншот – instagram.com/kazka.band

Раніше співачка зізналася, що їй було страшно повертатися до свого будинку під Гостомелем після того, як там побували окупанти. Орки пограбували все, що було нажито за довгі роки.

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Марія Коробова
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