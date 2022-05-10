Саша Зарицька вперше з початку війни приїхала в Ірпінь: серце пряме коліт від болю

З початку війни Саша Зарицька проводить багато часу, допомагаючи українським військовим та волонтерам. Солістка гурту KAZKA не лише у різних містах в Україні, а й дала кілька благодійних концертів у США.
Після довгих роз'їздів, нарешті, Зарицька змогла повернутися додому, в Ірпінь, де щасливо жила до початку війни. В Instastories виконавиця показала, що російські окупанти зробили із містом.
Привіт, мій Ірпінь! Привіт, моя Україно! – написала після повернення Зарицька.
Виконавиця проїхалася містом машиною і показала зруйновані будинки, мости та дороги, які залишилися після вторгнення рашистів.
Це вже дорога до мого будинку. Просто серце пряме коліт від болю, – поділилася співачка, показуючи руїни міста.
На щастя, Саша змогла потрапити до себе додому, проте її улюблені рослини так і не спромоглися дочекатися своєї господині. Зарицька зізналася, що ніколи не вибачить цього жаху російським військовим.
Раніше співачка зізналася, що їй було страшно повертатися до свого будинку під Гостомелем після того, як там побували окупанти. Орки пограбували все, що було нажито за довгі роки.
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