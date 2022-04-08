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Секс-символ из Instagam Назар Грабар – об артистах вне политики и почему звезды-рашисты поддерживают кровавый режим

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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8 апреля, 19:56
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Звезда Instagram и TikTok теперь служит в ВСУ и защищает Украину. В новом интервью он коснулся важных и актуальных сегодня тем
Назар Грабар дал интервью "Зе Интервьюер"
Назар Грабар дал интервью "Зе Интервьюер" / Фото: Инстаграм Назара Грабара

Назар Грабар ранее был звездой балета Светланы Лободы. Но сегодня он сменил амплуа секс-символа и модели на камуфляж и оружие. После полномасштабного вторжения России в Украину танцор, модель и звезда клипа "Твои глаза" Назар Грабар вступил в ряды ВСУ. Недавно он дал интервью Анатолию Анатолию в YouTube-шоу "Зе Интервьер", где поделился непростыми подробностями об ужасах в Буче, своей деятельности в качестве волонтера и службе ВСУ, а также озвучил свое мнение о звездах шоу-бизнеса.

Так, 29-летний защитник, который по роду деятельности знакомый со многими российскими звездами, рассказал, почему, по его мнению, они поддерживают кровавый режим и нападение на Украину.

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Назар Грабар
Назар Грабар / Фото: Инстаграм Назара Грабара

Это кормушка их, потому что, кроме их рынка, они не нужны никому. Российский шоу-бизнес остановился еще в 90-х. Эти киты, которые успели закрепиться, и теперь долбят этот рынок. Ничего нового там не происходит, никакого качества шоу, ничего интересного там не было. Все осталось на том же уровне. И они сидят на ж**е у кормушки своей.

Анатолий Анатолич спросил Назара, могут ли артисты быть вне политики. На это парень ответил, что ранее думал, что да. Он и себя таковым считал. Но теперь все изменилось.

скриншот из видео

Ранее думал, да. Сейчас, думаю, нет. Когда это касается жизни людей, когда касается святости жизни, не может артист быть вне политики. Артист может быть вне политики, пока это все на уровне каких-то там словесных перепалок. Но сейчас, когда это просто непосредственно жизни людей, когда Украина просто погибает под этим огнем, нельзя оставаться вне политики. Артисты имеют огромное влияние в массы, на людей, кино, музыку, культуру, театр и т.д. По сути, имея такое огромное влияние, такую силу, ничего с этим не делать и говорить: "Я вне политики" – по крайней мере я, такого не понимаю. Я тоже себя раньше считал, что я вне политики, но нет.

Непростые откровения Назара Грабара в шоу "Зе Интервьер" смотрите далее в видео.

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Напомним, Андрей Хлывнюк из Бумбокса поделился историей пятилетней девочки, отца которой убили оккупанты.

А мы продолжаем верить в ВСУ и скорую победу!

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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