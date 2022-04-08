Секс-символ із Instagam Назар Грабар – про артистів поза політикою та чому зірки-рашисти підтримують кривавий режим

Зірка Instagram та TikTok тепер служить у ЗСУ та захищає Україну. У новому інтерв'ю він торкнувся важливих та актуальних сьогодні тем

Назар Грабар дав інтерв'ю "Зе Интервьюер" / Фото: Інстаграм Назара Грабара

Назар Грабар раніше був зіркою балету Світлани Лободи. Але сьогодні він змінив амплуа секс-символу та моделі на камуфляж та зброю. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну танцюрист, модель та зірка кліпу "Твої очі" Назар Грабар вступив до лав ЗСУ. Нещодавно він дав інтерв'ю Анатолію Анатолію в YouTube-шоу "Зе Інтерв'єр", де поділився непростими подробицями про жахи у Бучі, свою діяльність як волонтер та службу ЗСУ, а також озвучив свою думку про зірок шоу-бізнесу.

Так, 29-річний захисник, який за родом діяльності знайомий з багатьма російськими зірками, розповів, чому, на його думку, вони підтримують кривавий режим та напад на Україну.

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Назар Грабар / Фото: Інстаграм Назара Грабара

Це годівниця їх, бо, крім їхнього ринку, вони не потрібні нікому. Російський шоу-бізнес зупинився ще у 90-х. Ці кити, які встигли закріпитися, і тепер довбають цей ринок. Нічого нового там не відбувається, жодної якості шоу, нічого цікавого там не було. Все лишилося на тому ж рівні. І вони сидять на ж**і біля годівниці своєї.

Анатолій Анатолич спитав Назара, чи можуть артисти бути поза політикою. На це хлопець відповів, що раніше думав, що так. Він себе таким вважав. Але тепер усе змінилося.

скріншот з відео

Раніше думав, що так. Зараз, гадаю, ні. Коли це стосується життя людей, коли стосується святості життя, артист не може бути поза політикою. Артист може бути поза політикою, поки це все на рівні якихось там словесних перепалок. Але зараз, коли це просто життя людей, коли Україна просто гине під цим вогнем, не можна залишатися поза політикою. Артисти мають величезний вплив на маси, на людей, кіно, музику, культуру, театр і т.д. По суті, маючи такий величезний вплив, таку силу, нічого з цим не робити і говорити: "Я поза політикою" – принаймні я такого не розумію. Я теж себе раніше вважав, що я поза політикою, але ні.

Непрості одкровення Назара Грабара у шоу "Зе Інтерв'єр" дивіться далі у відео.

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Нагадаємо, Андрій Хливнюк із Бумбокса поділився історією п'ятирічної дівчинки , батька якої вбили окупанти.

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