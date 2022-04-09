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Сильні люди: Lama посвятила трогательную и патриотичную песню защитникам Украины

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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9 апреля, 16:20
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В новом треке певицы также упоминается Призрак Киева
Lama посвятила песню украинскому народу и Вооруженным Силам Украины
Lama посвятила песню украинскому народу и Вооруженным Силам Украины / Фото: пресс-служба

Все песни, написанные во время войны – о войне. Свои переживания и надежду артисты трансформируют в щемящие душу тексты, вселяющие в нас оптимизм и веру в победу.

Символами новой композиции "Сильні люди" украинской исполнительницы Lama (Наталя Дзенькив) стали два пилота, которые визуализируют синергию украинского народа и армии, несгибаемостью и силой которых сейчас восхищается весь мир.

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Когда я узнала о подвигах пилота Призрака, я увидела в нем историю не только одного воина, а олицетворение всех героев, борющихся за свою страну. В этой войне каждый из нас воин, у каждого гражданина Украины свой фронт, поэтому второй пилот – это народ Украины, который в тылу выполняет свою сверхважную миссию, – рассказала о новой музыкальной работе Lama.

Песню "Сильні люди" Lama посвятила украинскому народу и ВСУ. С начала вторжения оккупационных войск в нашу страну она также собирает средства в помощь военным.

Ранее известная певица Селин Дион призвала людей финансово помогать беженцам из Украины, а еще легендарная группа Pink Floyd выпустила общий трек с фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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