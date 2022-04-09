Сильні люди: Lama присвятила зворушливу та патріотичну пісню захисникам України

У новому треку співачки також згадується Привид Києва

Lama присвятила пісню українському народу та Збройним Силам України / Фото: пресслужба

Усі пісні, написані під час війни, – про війну. Свої переживання і надію артисти трансформують у тексти, які торкаються душі, що вселяють у нас оптимізм і віру в перемогу.

Символами нової композиції "Сильні люди" української виконавиці Lama (Наталя Деньків) стали два пілоти, які візуалізують синергію українського народу та армії, незламністю та силою яких зараз захоплюється весь світ.

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Коли я дізналася про подвиги пілота Привида, я побачила в ньому історію не лише одного воїна, а уособлення всіх героїв, які боряться за свою країну. В цій війні кожен з нас воїн, у кожного громадянина України свій фронт, тому другий пілот – це народ України, який в тилу виконує свою надважливу місію, – розповіла про нову музичну роботу Lama.

Пісню "Сильні люди" Lama присвятила українському народу та ЗСУ. З початку вторгнення окупаційних військ до нашої країни вона також збирає кошти на допомогу військовим.

Раніше відома співачка Селін Діон закликала людей фінансово допомагати біженцям з України, а ще легендарний гурт Pink Floyd випустив спільний трек із фронтменом гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком.

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